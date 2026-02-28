Ανεβαίνει ο χρυσός μετά την επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν

Αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές

Οικονομια
Πηγή: dnews.gr
Χρυσός: Aνεβαίνει Μετά Την Επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ Στο Ιράν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο χρυσός σημειώνει άνοδο λόγω της στρατιωτικής επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν.
  • Η τιμή του spot χρυσού αυξήθηκε κατά 0,8% στα 5.230,56 δολάρια ανά ουγγιά.
  • Από τις αρχές Φεβρουαρίου, ο χρυσός έχει καταγράψει αύξηση 7,6%.
  • Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για Απρίλιο έκλεισαν με άνοδο 1% στα 5.247,90 δολάρια.
  • Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια.

Ο χρυσός κινείται ανοδικά και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η σημερινή στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν κλιμακώνει δραματικά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και ενισχύει τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια.

Η τιμή του spot χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,8% στα 5.230,56 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας υψηλό σχεδόν ενός μήνα, ενώ από τις αρχές Φεβρουαρίου καταγράφει άνοδο 7,6% και οδεύει προς τον έβδομο διαδοχικό μήνα κερδών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο έκλεισαν με άνοδο 1% στα 5.247,90 δολάρια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

