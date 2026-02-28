Τέμπη: Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.02.26 , 09:43 Κοινή επίθεση Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη
28.02.26 , 09:31 Τέμπη: Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
28.02.26 , 09:07 1000 Miglia Experience Greece: Πρωταγωνιστούν οι...καλλονές
28.02.26 , 09:03 Τέμπη: Ημέρα μνήμης για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας
28.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Φεβρουαρίου
27.02.26 , 23:48 Σάκης Κατσούλης: Προπονείται για μπαμπάς λίγο πριν τον ερχομό του γιου του
27.02.26 , 23:06 Λόρα: Η εγγραφή σε πλατφόρμα για ιατρικές συμβουλές - Τι ερευνάται
27.02.26 , 23:00 Πλήρωσε την αστοχία στα τρίποντα η Εθνική – Ήττα 65-67
27.02.26 , 22:42 Πέθανε η Καίτη Βουτσάκη: «Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή εδώ και χρόνια»
27.02.26 , 22:20 Νέα Ιωνία: Μαϊμού Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ Κάνει Βόλτες Σε Σπίτι Ηλικιωμένης
27.02.26 , 22:10 Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
27.02.26 , 21:56 Μιλάνο: Εκτροχιασμός τραμ στο κέντρο της πόλης- Ένας νεκρός & 39 τραυματίες
27.02.26 , 21:41 Η προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ
27.02.26 , 21:38 Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές
27.02.26 , 21:21 67χρονη πέθανε από ανακοπή - Προηγήθηκε η πτώση της στο «Ελ. Βενιζέλος»
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
Πέθανε η Καίτη Βουτσάκη: «Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή εδώ και χρόνια»
Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
Λόρα: Η εγγραφή σε πλατφόρμα για ιατρικές συμβουλές - Τι ερευνάται
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, με κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα / Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με 57 θύματα, και διοργανώνονται κινητοποιήσεις σε 100 πόλεις.
  • Στην Αθήνα, η κύρια συγκέντρωση θα γίνει στην Πλατεία Συντάγματος, με 5.000 αστυνομικούς παρόντες.
  • Στον σιδηρόδρομο και τον Προαστιακό δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια, ενώ το Μετρό θα λειτουργήσει από τις 9 π.μ.
  • Τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ αναμένεται να κινούνται κανονικά, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν απεργίες.
  • Συμμετοχή στην απεργία από εργατικά κέντρα, ΑΔΕΔΥ και άλλες ομοσπονδίες, με κλειστά θέατρα και πλοία.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Η ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων και απεργιών, με σωματεία και εργατικά κέντρα να έχουν κηρύξει 24ωρες απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις.

Τέμπη: Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο

Συνολικά, σε περίπου 100 πόλεις όλης της Ελλάδας και του εξωτερικού υπάρχουν καλέσματα για τη μαύρη επέτειο, ενώ στην Αθήνα περίπου 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός για τη μεγάλη συγκέντρωση που αναμένεται στο Σύνταγμα.

Τρία χρόνια από τα Τέμπη: Το συγκλονιστικό μήνυμα της μητέρας του Γεράσιμου

Μερικά από τα συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν:

  • Αθήνα – Πλατεία Συντάγματος, 12:00
  • Θεσσαλονίκη – Άγαλμα Βενιζέλου, 12:00
  • Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου, 11:00
  • Λάρισα – Κεντρική Πλατεία, 12:00
  • Ηράκλειο – Πλατεία Ελευθερίας, 12:00

Απεργία 28/2: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς. 

Σιδηρόδρομος - Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Μετρό - Ηλεκτρικός

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά - Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02

Τραμ

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και
  • ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

  • ο πρώτος συρμός θα ανατ στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.  

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

Τέμπη: Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία στις 28/2

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν:

  • Εργατικά Κέντρα Αθηνών, Πειραιώς, Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής
  • ΑΔΕΔΥ
  • Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
  • Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος
  • Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής
  • Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών - Τα θέατρα θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
  • Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία συμμετέχει στη γενική απεργία, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΜΠΗ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΜΜΜ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top