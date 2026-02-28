Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου

«Aισθάνομαι ότι σήμερα δε θα είναι ακριβώς αυτό που θα κάνουμε εκπομπή»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2026, συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
  • Η Κατερίνα Καραβάτου καλωσόρισε τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 με συγκίνηση, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων.
  • Η εκπομπή χαρακτηρίστηκε από κλίμα πένθους, χωρίς τραγούδια και γέλια, τιμώντας τις οικογένειες των θυμάτων.
  • Η παρουσιάστρια τόνισε την ανάγκη για διεκδίκηση και συλλογική σκέψη για την πρόοδο της κοινωνίας.
  • Η τραγωδία παραμένει χωρίς τις απαντήσεις που όλοι θα ήθελαν, αναγνωρίζοντας τον πόνο των θυμάτων.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους.

Τέμπη: Ημέρα μνήμης για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Η Κατερίνα Καραβάτου καλημέρισε φορτισμένη τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 σε μια διαφορετική έναρξη, χωρίς τραγούδια και γέλια, καθώς σήμερα είναι ημέρα πένθους.

Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη - Η συγκίνηση της Κατερίνας Καραβάτου

Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη - Η συγκίνηση της Κατερίνας Καραβάτου

«Είμαστε εδώ, σας καλωσορίζουμε στον ΑΝΤ1, σε μια διαφορετική συνθήκη από αυτές που μας έχετε συνηθίσει και από αυτές που έχω συνηθίσει εγώ τον εαυτό μου και οι υπόλοιποι άνθρωποι που υπηρετούμε την ψυχαγωγία.

Όμως, αισθάνομαι ότι σήμερα δεν θα είναι ακριβώς αυτό που θα κάνουμε εκπομπή. Θα ήθελα να τιμήσουμε τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν πριν τρία χρόνια στα Τέμπη. Θα γίνει βέβαια με τηλεοπτικούς όρους, γιατί στην τηλεόραση βρισκόμαστε… Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τις οικογένειές τους και να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τρία χρόνια μετά.

Τέμπη: Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν οι απαντήσεις που θα θέλαμε όλοι. Ήταν μία εθνική τραγωδία. Πέρα από τον πόνο αυτών των ανθρώπων, νομίζω ότι όλοι μας είμαστε συντονισμένοι στο ίδιο κλίμα και ευτυχώς. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αν πολεμήσουμε, αν σκεφτόμαστε, αν διεκδικήσουμε τότε τα πράγματα θα είναι καλά για όλους μας, σε όλους τους τομείς», είπε συγκινημένη η παρουσιάστρια του «Σαββατόκυριακο Παρέα». 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΕΜΠΩΝ
 |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ
