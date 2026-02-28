Κοινή επίθεση Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Κοντά στα γραφεία του Χαμενεΐ το πλήγμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.02.26 , 09:43 Κοινή επίθεση Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη
28.02.26 , 09:31 Τέμπη: Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
28.02.26 , 09:07 1000 Miglia Experience Greece: Πρωταγωνιστούν οι...καλλονές
28.02.26 , 09:03 Τέμπη: Ημέρα μνήμης για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας
28.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Φεβρουαρίου
27.02.26 , 23:48 Σάκης Κατσούλης: Προπονείται για μπαμπάς λίγο πριν τον ερχομό του γιου του
27.02.26 , 23:06 Λόρα: Η εγγραφή σε πλατφόρμα για ιατρικές συμβουλές - Τι ερευνάται
27.02.26 , 23:00 Πλήρωσε την αστοχία στα τρίποντα η Εθνική – Ήττα 65-67
27.02.26 , 22:42 Πέθανε η Καίτη Βουτσάκη: «Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή εδώ και χρόνια»
27.02.26 , 22:20 Νέα Ιωνία: Μαϊμού Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ Κάνει Βόλτες Σε Σπίτι Ηλικιωμένης
27.02.26 , 22:10 Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
27.02.26 , 21:56 Μιλάνο: Εκτροχιασμός τραμ στο κέντρο της πόλης- Ένας νεκρός & 39 τραυματίες
27.02.26 , 21:41 Η προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ
27.02.26 , 21:38 Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές
27.02.26 , 21:21 67χρονη πέθανε από ανακοπή - Προηγήθηκε η πτώση της στο «Ελ. Βενιζέλος»
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
Πέθανε η Καίτη Βουτσάκη: «Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή εδώ και χρόνια»
Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
Λόρα: Η εγγραφή σε πλατφόρμα για ιατρικές συμβουλές - Τι ερευνάται
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από AP / Φωτογραφία AP
Πρώτη Δημοσίευση: 28.02.26, 09:06
Σειρήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν κοινή προληπτική επίθεση στο Ιράν, με στόχο την εξάλειψη απειλών από το ιρανικό καθεστώς.
  • Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στα γραφεία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, όπου ακούστηκαν εκρήξεις.
  • Σειρήνες πολέμου ήχησαν σε όλο το Ισραήλ, με προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις από το Ιράν.
  • Το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του μετά την επίθεση, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
  • Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει άμεσα την επίθεση.

Τύμπανα πολέμου ηχούν για μια ακόμη φορά στη Μέση Ανατολή, αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε κοινή επίθεση με τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, την οποία ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε «προληπτική». 

Σύννεφο καπνού υψώθηκε από το κέντρο της πόλης, την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Associated Press, το πλήγμα σημειώθηκε κοντά στα γραφεία του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, δε βρίσκεται στην πρωτεύουσα. 

Η επίθεση σημειώνεται, ενώ οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει στην περιοχή μεγάλο στόλο μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων, επιχειρώντας να ασκήσουν πίεση στο Ιράν για συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στοχεύουν στην «εξάλειψη των επικείμενων απειλών από το ιρανικό καθεστώς».

«Πριν από λίγο καιρό, ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε μια σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις απειλές από το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth.

 

 

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, περιέγραψε την επίθεση ως ενέργεια που έγινε «για την εξάλειψη απειλών», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στην Τεχεράνη, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε αργότερα την είδηση της έκρηξης, χωρίς να αναφέρει τα αίτια.

 

To ιρανικό πρακτορείο FARS ανέφερε εκρήξεις στις πόλεις Ισφαχάν, Κομ, Καράζ και Κερμανσάχ, ενώ το πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για εκρήξεις στην Ταμπρίζ. 

Σειρήνες πολέμου στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρο το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξέδωσε «προληπτική ειδοποίηση για την προετοιμασία του κοινού σε περίπτωση εκτόξευσης πυραύλων προς το κράτος του Ισραήλ».

Περισσότερες εκρήξεις σημειώθηκαν στην ιρανική πρωτεύουσα, αφού το Ισραήλ δήλωσε ότι επιτίθεται στη χώρα. Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής πληροφορίες για τυχόν θύματα από τα πλήγματα.

Παράλληλα, το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του μετά την ισραηλινή επίθεση που στόχευε τη χώρα.

Η προειδοποίηση προς τους πιλότους εκδόθηκε την ώρα που εκρήξεις συγκλόνιζαν την Τεχεράνη.

Ο αμερικανικός στρατός δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο για την επίθεση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΡΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top