Κοινή επίθεση Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Τύμπανα πολέμου ηχούν για μια ακόμη φορά στη Μέση Ανατολή, αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε κοινή επίθεση με τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, την οποία ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε «προληπτική».

Σύννεφο καπνού υψώθηκε από το κέντρο της πόλης, την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Associated Press, το πλήγμα σημειώθηκε κοντά στα γραφεία του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, δε βρίσκεται στην πρωτεύουσα.

Η επίθεση σημειώνεται, ενώ οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει στην περιοχή μεγάλο στόλο μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων, επιχειρώντας να ασκήσουν πίεση στο Ιράν για συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στοχεύουν στην «εξάλειψη των επικείμενων απειλών από το ιρανικό καθεστώς».

«Πριν από λίγο καιρό, ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε μια σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις απειλές από το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, περιέγραψε την επίθεση ως ενέργεια που έγινε «για την εξάλειψη απειλών», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στην Τεχεράνη, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε αργότερα την είδηση της έκρηξης, χωρίς να αναφέρει τα αίτια.

To ιρανικό πρακτορείο FARS ανέφερε εκρήξεις στις πόλεις Ισφαχάν, Κομ, Καράζ και Κερμανσάχ, ενώ το πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για εκρήξεις στην Ταμπρίζ.

Σειρήνες πολέμου στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρο το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξέδωσε «προληπτική ειδοποίηση για την προετοιμασία του κοινού σε περίπτωση εκτόξευσης πυραύλων προς το κράτος του Ισραήλ».

Περισσότερες εκρήξεις σημειώθηκαν στην ιρανική πρωτεύουσα, αφού το Ισραήλ δήλωσε ότι επιτίθεται στη χώρα. Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής πληροφορίες για τυχόν θύματα από τα πλήγματα.

Παράλληλα, το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του μετά την ισραηλινή επίθεση που στόχευε τη χώρα.

Η προειδοποίηση προς τους πιλότους εκδόθηκε την ώρα που εκρήξεις συγκλόνιζαν την Τεχεράνη.

Ο αμερικανικός στρατός δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο για την επίθεση.