1000 Miglia Experience Greece: Πρωταγωνιστούν οι...καλλονές

Ιστορικά πανέμορφα αυτοκίνητα σε πρώτο πλάνο

1000 Miglia Experience Greece: Πρωταγωνιστούν οι...καλλονές
Δυναμικό «παρών» σε δύο από τις σημαντικότερες εκθέσεις του χώρου της  αυτοκίνησης έδωσε το 1000 Miglia Experience Greece τους πρώτους δύο μήνες του 2026.Η 50ή διοργάνωση της Retromobile φιλοξενήθηκε στο Παρίσι, στο Porte de Versailles,  από τις 28 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 και το 1000 Miglia  Experience Greece είχε τον δικό του χώρο στο pavilion 7.2. Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα από τις 19 έως τις 22 Φεβρουαρίου, το 1000 Miglia Experience Greece βρέθηκε στην Στουτγκάρδη και την έκθεση Retro Classics, όπου είχε επίσης δικό του χώρο στην Halle 1.

1000 Miglia Experience Greece: Πρωταγωνιστούν οι...καλλονές
Και στις δύο εκθέσεις, οι οποίες είναι από τις σημαντικότερες του χώρου του κλασσικού αυτοκινήτου, με χιλιάδες επισκεπτών σε κάθε έκδοσή τους, οι ενδιαφερόμενοι ήρθαν σε επικοινωνία με τους διοργανωτές του 1000 Miglia Experience Greece, αυτού του μοναδικού αγώνα που θα διεξαχθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2026 στην Ελλάδα, και είχαν την ευκαιρία να μάθουν όλες τις λεπτομέρειες γύρω από το μεγάλο ραντεβού του κλασσικού αυτοκινήτου για την Ελλάδα.

1000 Miglia Experience Greece: Πρωταγωνιστούν οι...καλλονές
Τους επόμενους μήνες οι διοργανωτές του 1000 Miglia Experience Greece έχουν προγραμματίσει μια σειρά από δράσεις, προκειμένου ο κόσμος να γνωρίσει και να έρθει πιο κοντά σε αυτό το ξεχωριστό αυτοκινητιστικό γεγονός!

1000 MIGLIA  EXPERIENCE GREECE
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
