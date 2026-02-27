Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»

Τις τηλεοπτικές εξελίξεις γύρω από την Κατερίνα Καραβάτου σχολίασε στο Happy Day η τηλεκριτικός Τζώρτζια Συρίχα.

Πώς βλέπει την αλλαγή που έκανε ο ANT1 στη ζώνη του σαββατοκύριακου; Είναι ευχαριστημένοι με την πορεία της παρουσιάστριας στο κανάλι; «Ποια αλλαγή; Μόνο παρουσιάστρια άλλαξαν. Στα νούμερα δεν έχουν δει καμία βελτίωση, τουλάχιστον από αυτήν που περίμεναν. Πώς το βλέπει καταρχήν το ίδιο το κανάλι; Είναι ευχαριστημένο; Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ευχαριστημένο. Το σίγουρο είναι ότι σκέφτονται πάρα πάρα πάρα πολύ αν του χρόνου θα συνεχίσει η πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου. Ενδέχεται να τη σταματήσουν κιόλας», ξεκαθάρισε η δημοσιογράφος.

«Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι θα συνεχίσει κανονικά, θα τελειώσει το σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι θα κάνει το καθημερινό, καλοκαιρινό, αυτό που έκανε ακριβώς και πέρσι. Εκείνο που άκουσα είναι ότι ενδέχεται να τη βάλουν στο καθημερινό, να τη βάλουν στο καθημερινό σε ποια ζώνη ακριβώς; Γιατί; Γιατί ο ANT1 έχει σκοπό να συνεχίσει να στηρίζει τον Παναγιώτη Στάθη, ο Γιώργος Λιάγκας επίσης θα συνεχίσει, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Έχουμε έναν Πέτρο Κουσουλό... αβέβαιο το μέλλον λοιπόν με λίγα λόγια της Κατερίνας Καραβάτου», είπε στη συνέχεια.

«Εγώ πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει. Τώρα έχουν ακουστεί κάποιες φήμες ότι θα την κόψουνε λίγο μετά το Πάσχα και όλα αυτά... Δεν, δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Μετά το τέλος των δηλώσεων η Τίνα Μεσσαροπούλου, έδωσε το δικό της ρεπορτάζ για το μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου, αποκαλύπτοντας ότι η παρουσιάστρια είχε υπογράψει με το κανάλι του Αμαρουσίου, με την προοπτική να παρουσιάσει το YFSF.

«Η Κατερίνα Καραβάτου θα τελειώσει τη σεζόν και μετά θα δοκιμάσει ξανά τις αντοχές της το καλοκαιρινό;», τη ρώτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. «Υπάρχουν πολλές φήμες γύρω από το θέμα αυτό. Θα πω κάτι που μπορεί και να βοηθήσει. Η Κατερίνα Καραβάτου ήταν ένα από τα πρόσωπα που όταν υπέγραψε στον ΑΝΤ1 για αυτό το καινούργιο project εν πάση περιπτώσει μετά το καλοκαιρινό, υπέγραψε με την προοπτική να κάνει το Your Face Sounds Familiar. Αυτή τη στιγμή δε διαφαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Δεν υπάρχει καθόλου στον ορίζοντα στην παρουσίαση του συγκεκριμένου project. Αναζητούν άλλους. Ένα από τα πρόσωπα είναι κι η Δέσποινα Βανδή. Αναζητούν άλλα πρόσωπα αλλά αυτή τη στιγμή προσανατολίζονται στους παίκτες. Εκεί δίνουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα, εκεί θεωρούν ότι θα είναι το μεγάλο χαρτί. Μονόδρομος είναι το Your Face. Αυτή τη στιγμή ο ANT1 αναζητεί έσοδα που δεν έχει, οπότε θα βάλει τα δυνατά του ώστε να επιτύχει τουλάχιστον κάτι τη συγκεκριμένη τηλεοπτική σεζόν».