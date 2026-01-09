«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1

Η Τζώρτζια Συρίχα έδωσε συνέντευξη στην κάμερα του Breakfast@Star και μίλησε για όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα με την Ελένη Τσολάκη, την εκπομπή της και τον ANT1.

Ελένη Τσολάκη: Ξεστήνεται το πλατό της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, ο τρόπος που ολοκληρώθηκε η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη ήταν προσβλητικός. «Δύσκολο τέλος, άβολο τέλος. Δεν της φέρθηκε καθόλου καλά... Την άδειασε κανονικά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το κανάλι δεν έδειξε την απαραίτητη υπομονή. Το ίδιο μάλιστα, έχει κάνει - όπως είπε - ο ANT1 και με άλλες εκπομπές.

Όπως εξήγησε η δημοσιογράφος, «όσοι κάναμε ρεπορτάζ από τον καιρό που ξεκίνησε η Ελένη Τσολάκη και μετά, γνωρίζαμε πάνω κάτω ορισμένα πράγματα που ζητούσε σαν παρουσιάστρια, που δεν της τα έδιναν».

Σύμφωνα με την κ. Συρίχα, η άρνηση του καναλιού να ικανοποιήσει τα αιτήματα της παρουσιάστριας έδειχνε μια προειλημμένη απόφαση, καθώς υποστήριξε πως «με έναν τρόπο σιγά σιγά ήταν σαν να την αποδέσμευαν από αυτό το οποίο παρουσίαζε». Κατέληξε μάλιστα στο συμπέρασμα πως η ευθύνη για την κατάληξη αυτή βαραίνει αποκλειστικά τον σταθμό και όχι τα πρόσωπα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως  πρόκειται για «λάθος του Αντένα. Δε φταίει καμία Τσολάκη, δε φταίει καμία Καραβάτου, δε φταίει κανένας».

Δες το Breakfast@Star

Μάλιστα, η δημοσιογράφος άσκησε κριτική για το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις έγιναν παρουσία των συνεργατών της: «Δεν μπορείς μια παρουσιάστρια που υποτίθεται ότι της έχεις ένα σεβασμό να τη φωνάζεις μπροστά σε όλους και να της ανακοινώνεις "Ευχαριστούμε, γεια σας"».

συριχα

Παράλληλα, στάθηκε στην έλλειψη επίσημης ενημέρωσης από τον σταθμό, αναρωτώμενη: «Πού είναι η ανακοίνωση του σταθμού ότι αυτή η εκπομπή σταματάει; Πού είναι ένα δελτίο τύπου; Πού είναι η οικογένεια του ΑΝΤ1;», ενώ υπογράμμισε πως το χειρότερο όλων για την εκπομπή της Τσολάκη ήταν ότι «δεν την άφησαν» να πει ούτε ένα «αντίο» στους τηλεθεατές.

Η Κατερίνα Καραβάτου και το «ρίσκο» του ΑΝΤ1

Η Τζώρτζια Συρίχα ανέλυσε το παρασκήνιο της αντικατάστασης, θεωρώντας πως ο σταθμός πόνταρε στην Κατερίνα Καραβάτου επειδή τα πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση το καλοκαίρι. Ωστόσο, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για το αν αυτή η αλλαγή θα φέρει αποτέλεσμα, λέγοντας πως «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς», αφού η νέα εκπομπή θα έχει σχεδόν τους ίδιους συνεργάτες. «Αν δε γίνει η διαφορά, τι θα γίνει; Θα αδειάσουν και την Κατερίνα Καραβάτου;», αναρωτήθηκε η Τζώρτζια Συρίχα σκωπτικά.

