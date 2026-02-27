Κώστας Δόξας: Πήγε να δείξει στον αέρα βίντεο με την κόρη του να κλαίει

Έντονα συγχυσμένος ήταν ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας, ο οποίος μετά την καταδικαστική σε βάρος του απόφαση για ενδοοικογενειακή βία εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή για να εκφράσει τη δική του πλευρά. Όπως ισχυρίστηκε, ο ίδιος είναι το θύμα βίαιων συμπεριφορών από την πρώην σύζυγό του, αλλά και η κόρη τους. Μάλιστα επιχείρησε να προβάλει ζωντανά βίντεο με την κόρη του να κλαίει.

Ο Κώστας Δόξας, αιφνιδίασε τον παρουσιαστή της εκπομπής «Το Πρωινό», Γιώργο Λιάγκα, θέλοντας να του δείξει το συγκεκριμένο βίντεο στο κινητό του τηλέφωνο.

Στο βίντεο αυτό, όπως ισχυρίστηκε, εμφανιζόταν η κόρη του να κλαίει και να ουρλιάζει στη μητέρα της μετά από επτά ώρες που ήταν τιμωρία.

Ο Γιώργος Λιάγκας σοκαρισμένος από την κίνηση του τραγουδιστή, αρνήθηκε να δει το βίντεο και τον παρακάλεσε να μην παίξει το βίντεο κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κόρη μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα δείξω, δεν θα δείξω κάτι. Θα παίξω κάτι» είπε αρχικά ο Κώστας Δόξας.

«Όχι, όχι, όχι… μην το κάνεις… Μη το κάνεις Κώστα, μη… Μια στιγμή, μια στιγμή, περίμενε, περίμενε. Μη το κάνεις Κώστα… Κώστα, Κώστα σε παρακαλώ, μη το… κόψτε τον ήχο! Δεν ξέρω… περίμενε μια στιγμή. Κόψτε το, κόψτε το! Μην… όχι παιδιά, όχι παιδιά σας παρακαλώ πολύ. Κώστα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κώστα Παιδιά μην το, μη το… Κόψτε τον ήχο σας παρακαλώ πολύ! Μη μου το κάνεις αυτό τώρα», αντέδρασε ο Γιώργος Λιάγκας την ώρα που ο Κώστας Δόξας προσπάθησε να δείξει το βίντεο.

«Το Σοφάκι μου, σε αυτό το βίντεο είναι 7 ώρες ήδη τιμωρία. Επτά ώρες τιμωρία. Όλη τη μέρα τιμωρία και δεν αντέχει. Στο τέλος του βίντεο λέει ουρλιάζοντας “δεν μπορώ να αναπνεύσω”. Και της λέει “δεν πειράζει, μόλις ηρεμήσεις θα αναπνεύσεις”. Το βίντεο αυτό μου το γράφει και μου το στέλνει…» απάντησε ο Κώστας Δόξας για την πρώην σύζυγό του.

Ωστόσο ο Γιώργος Λιάγκας επέμεινε ότι δε θέλει να παιχτεί αυτό το βίντεο στην εκπομπή.

«Τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε απέξω… Πρέπει τα παιδιά να τα αφήνουμε απέξω από τις δικές μας διενέξεις. Το ξέρω. Εγώ, ακούω τι λες, ότι έχεις κακοποιηθεί. Από την άλλη μία γυναίκα δικαιώθηκε σε ένα δικαστήριο με μια βαρύτατη ποινή. Άρα προς το παρόν δικαστικά έχει δικαιωθεί εκείνη. Και όχι εσύ. Εγώ καταλαβαίνω τι λες… Δε ξέρω αν σε πιστεύω ή όχι… λες κάποια πράγματα δικά σου», είπε και πρόσθεσε:

«Από κει και πέρα όμως, το να λες για το παιδί, Κώστα μου επέτρεψέ μου να σου πω, είναι λάθος, αυτά τα πράγματα για τα παιδιά μένουνε. Θα μου πεις, και να μείνει μια ρετσινιά ότι ο μπαμπάς έδερνε τη μαμά; Δεν μπορεί όμως… υπάρχει και μια ιατροδικαστική έκθεση βρε Κώστα μου, ότι τη χτύπησες στα χείλη».

Κώστας Δόξας: «Μπαινόβγαινε στα ψυχιατρεία 14 μήνες»

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε επίσης ότι για 14 μήνες μπαινόβγαινε σε ψυχιατρείο με τους γιατρούς να του λένε ότι δεν έχει κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα, αλλά είναι λυπημένος.

«Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, μαγνητικές εγκεφάλου, έχω κάνει αιματολογικές, έχω κάνει ερωτηματολόγια 700 θέσεων, έχω κάνει ό,τι υπάρχει. Έχω δει κοινωνικούς λειτουργούς, νευρολόγους, έχω κάνει τα πάντα. Πήγαινα στα επείγοντα, στα εξωτερικά ιατρεία. Με βλέπανε, με εξέταζαν ψυχίατροι. Περνούσα, πέρασα τα πάντα. Οι γιατροί μου είπαν “δεν είσαι τρελός, λυπημένος είσαι”, με αυτό που περνάω. Με αυτό που περνάει το παιδί μου. Και κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Κάνω έκκληση αυτή τη στιγμή. Κάνω έκκληση αυτή τη στιγμή στην Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης να κάνει κάτι. Έχουμε πάει. Και δεν κάνουνε τίποτα. Αυτή η δικαιοσύνη δεν κάνει τίποτα. Κάνω έκκληση αυτή τη στιγμή να τα δούνε αυτά και να τα κρίνουνε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάω σαν πατέρας σε πατέρα. Το παιδί μου εδώ ουρλιάζει και λέει “δεν μπορώ να αναπνεύσω”. Και μου το στέλνει σε βίντεο», είπε ο τραγουδιστής.

Κόστας Δόξας: «Έχω φάει ξύλο από την πρώην μου, με έχει κλειδώσει στο μπάνιο»

Ο τραγουδιστής υποστήριξε επίσης πως ο ίδιος είναι το θύμα της κακοποίησης από την πρώην σύντροφό του και την οικογένειά της.

«Όταν τρως ξύλο, κάτι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να αμυνθείς. Ακόμα και τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, φέρω τραύματα από τη συμπλοκή αυτή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κεφάλι μου εδώ έχει τατουάζ. Με κλείδωσε στο μπάνιο. Ήμουνα μία ώρα στο μπάνιο. Όλα αυτά τα είπαμε στο δικαστήριο. Δεν μας άκουγαν καν», είπε ο Κώστας Δόξας.

Περιέγραψε επίσης κι ένα ακόμα περιστατικό, που όπως είπε, ξυλοκοπήθηκε από τη Μαρία Δεληθανάση στη Μύκονο.

«Η βία που έχω υποστεί είναι τρομακτική. Βία λεκτική, βία όταν πάω να πάρω το παιδί μου, βία σωματική όταν πηγαίνω να το πάρω από τη Μύκονο. Μιλάμε έχω φάει ξύλο τρελό. Και δεν βγαίνω να το πω. Επειδή είμαι άντρας. Επειδή οι άντρες δεν βγαίνουν να καταγγείλουνε. Είναι τραγικό αυτό. Ζούσα έναν πόλεμο καθημερινά. Είναι τρομακτική αποτυχία να έχεις μέσα στη ζωή σου μονίμως ένταση και πόνο. Πήγα στη Μύκονο να πάρω την κόρη μου και με χτυπούσε μπροστά στο παιδί», είπε.

Ισχυρίστηκε ακόμα ότι έχει στην κατοχή του χειρόγραφα απειλητικά μηνύματα από την πρώην σύζυγό του και την οικογένειά της να μην μιλήσει για όσα έχουν γίνει και κατήγγειλε ότι τόσο η πρώην σύζυγός του, όσο και η μητέρα της χτυπάνε συστηματικά την κόρη του.

Τέλος υποστήριξε ότι διεκδικεί την επιμέλεια της κόρης του και ότι το παιδί δε θέλει να μένει με τη μητέρα του, αλλά θέλει να είναι μαζί του.