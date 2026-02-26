Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Στάση εργασίας στη γραμμή 1 του Μετρό και το Τραμ

Ελλαδα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 28 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ συμμετέχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις για την τρίτη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.
  • Στο Μετρό (γραμμή 1) και το Τραμ θα υπάρξει στάση εργασίας από 09:00 έως 21:00.
  • Στη Θεσσαλονίκη, οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ θα απεργήσουν από την αρχή της βάρδιας έως 09:00 και από 21:00 έως λήξη.
  • Στον σιδηρόδρομο, θα υπάρξει 24ωρη απεργία με μηδενικά δρομολόγια.
  • Η ΠΝΟ συμμετέχει στην απεργία, με τα πλοία να είναι δεμένα σε όλη τη χώρα.

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς

Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ. στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στην γραμμή 1 του Μετρό, πρώην ΗΣΑΠ, αλλά και το Τραμ. 

Συγκεκριμένα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, ώστε να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στη μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. 

η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τη στάση εργασίας στις 28/2

Τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Τα παιδιά ούρλιαζαν, ήξεραν ότι πεθαίνουν»

Απεργία 28/2: Στάση εργασίας και στα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης

Στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας θα πραγματοποιήσουν και οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, μετά από την 24ωρη απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. 

Από τις δύο στάσεις εργασίας εξαιρούνται τα ειδικά διασκευασμένα οχήματα εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία θα κυκλοφορούν κανονικά. Κανονικά, επίσης, θα εκτελεστούν τα δρομολόγια της νυχτερινής γραμμής Ν1 που πραγματοποιεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό. 

Τέμπη: Σε βαρύ κλίμα το μνημόσυνο για τις Χρύσα, Θώμη και Αναστασία Πλακιά

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν το Σάββατο και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με τη Hellenic Train δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

Στην απεργία συμμετέχει και η ΠΝΟ. Έτσι, δεμένα θα μείνουν τα πλοία σε όλη τη χώρα από τις 00:01 έως και τις 24:00 το Σάββατο. 

Στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Η κύρια δίκη ξεκινά λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου».

Συγγενείς θυμάτων Τεμπών για Καρυστιανού: «Δεν μας αφορά η πολιτική»

Το ΕΚΑ επισημαίνει ακόμη πως «πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα εγκλήματα είναι πολλά: Μάνδρα, Μάτι, πλημμύρες και πυρκαγιές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Οι χώροι εργασίας, οι γειτονιές, οι μαζικές μεταφορές και οι συγκοινωνίες έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών, με 201 εργατικά δυστυχήματα μόνο το 2025».

ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
 |
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
