Συγγενείς θυμάτων Τεμπών για Καρυστιανού: «Δεν μας αφορά η πολιτική»

Διαχωρίζουν τη θέση τους 4 από τα 7 μέλη του ΔΣ του συλλόγου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.12.25 , 16:54 Κυψέλη: «Eίχε μαχαίρι κάτω από το θρανίο της»
16.12.25 , 16:46 Η συγκινητική ιστορία με τα δίδυμα που έχασαν τον πατέρα τους
16.12.25 , 16:05 Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»
16.12.25 , 16:01 Συγγενείς θυμάτων Τεμπών για Καρυστιανού: «Δεν μας αφορά η πολιτική»
16.12.25 , 15:58 Εξαφάνιση Κρήτη: Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του 33χρονου γιατρού
16.12.25 , 15:56 Φάρμα: Ο μεγάλος τελικός απόψε στις 21.00 στο Star!
16.12.25 , 15:48 Νέο στεγαστικό: Νέο επίδομα ενοικίου & πρόγραμμα ανακαινίσεων
16.12.25 , 15:38 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Όσα είπε η σύζυγός του, Μαίρη, μετά τον θάνατό του
16.12.25 , 15:26 Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίνουμε τη μάχη με την παλιά Ελλάδα
16.12.25 , 15:09 Κουραμπιέδες παραδοσιακοί - Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
16.12.25 , 15:05 Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
16.12.25 , 14:48 Ρομπ Ράινερ: Οι 5 καλύτερες ταινίες του σκηνοθέτη που δολοφονήθηκε
16.12.25 , 14:46 Αλλαγή στα κληρονομικά: Αποκτούν δικαιώματα και οι σύντροφοι εκτός γάμου
16.12.25 , 14:19 Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
16.12.25 , 14:12 Άντζελα Γκερέκου: «Είμαι φανατική του Καποδίστρια ως προσωπικότητα»
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Ο καιρός των Χριστουγέννων και η πρόγνωση για χιόνια στο τέλος του χρόνου
«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Η Μαρία Καρυστιανού μιλάει στις Αποκαλύψεις για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα νέο κίνημα / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέσσερα από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών παίρνουν σαφείς αποστάσεις από τις δημόσιες τοποθετήσεις της προέδρου, Μαρίας Καρυστιανού, αναφορικά με την πιθανότητα ανάληψης πολιτικής πρωτοβουλίας, διευκρινίζοντας ότι δεν συμμερίζονται ούτε υιοθετούν τις συγκεκριμένες κινήσεις.

Πρόκειται για τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης, τα οποία προχώρησαν σε κοινή δήλωση. Σε αυτήν επισημαίνουν ρητά τη διαφοροποίησή τους από τη φημολογία και τη δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη δημιουργία ενός «Κινήματος» ή «Κόμματος», στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου και η οποία επιβεβαιώθηκε από τις πρόσφατες δηλώσεις της.

Η Μαρία Καρυστιανού προανήγγειλε κόμμα: «Πάμε για κάτι μεγάλο»

Παράλληλα, τα μέλη του Δ.Σ. τονίζουν ότι οι εν λόγω ενέργειες αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές επιλογές της προέδρου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συμμετοχή τους. Όπως σημειώνουν, δεν είχαν καμία ανάμειξη στις διαδικασίες αυτές, ούτε γνωρίζουν πρόσωπα ή οργανωτικά σχήματα που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί ως «συνεργάτες» ή «επιτελεία», υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν εκφράζουν συλλογικά τον Σύλλογο.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία "Κινήματος – Κόμματος", στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους "συνεργάτες" της και τα "επιτελεία", που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί.

Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ. Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική.

Σταθερή μας θέση και επιδίωξη, από την ίδρυση του Συλλόγου μας, είναι να δώσουμε τη μάχη, ιδιαίτερα μπροστά και στην επικείμενη έναρξη της Δίκης, με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε πείσμα της προσπάθειας συγκάλυψης, των τεράστιων κενών και ελλείψεων της ανάκρισης αλλά και της συστηματικής κυβερνητικής προπαγάνδας που επιμένει να κάνει το μαύρο άσπρο και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από την ουσία της υπόθεσης. Τελευταίο δείγμα αποτελούν οι δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη που αντί να υπηρετεί το ρόλο του υπουργού Δικαιοσύνης, δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα επεμβαίνοντας στο έργο της Δικαιοσύνης και μιλώντας χωρίς στοιχεία.

Με εντάσεις και διακοπές η πρώτη δίκη των Τεμπών

Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς από ότι φαίνεται απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΜΠΗ
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΚΟΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top