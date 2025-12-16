Συγγενείς θυμάτων Τεμπών για Καρυστιανού: «Δεν μας αφορά η πολιτική»

Η Μαρία Καρυστιανού μιλάει στις Αποκαλύψεις για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα νέο κίνημα / ANT1

Τέσσερα από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών παίρνουν σαφείς αποστάσεις από τις δημόσιες τοποθετήσεις της προέδρου, Μαρίας Καρυστιανού, αναφορικά με την πιθανότητα ανάληψης πολιτικής πρωτοβουλίας, διευκρινίζοντας ότι δεν συμμερίζονται ούτε υιοθετούν τις συγκεκριμένες κινήσεις.

Πρόκειται για τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης, τα οποία προχώρησαν σε κοινή δήλωση. Σε αυτήν επισημαίνουν ρητά τη διαφοροποίησή τους από τη φημολογία και τη δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη δημιουργία ενός «Κινήματος» ή «Κόμματος», στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου και η οποία επιβεβαιώθηκε από τις πρόσφατες δηλώσεις της.

Παράλληλα, τα μέλη του Δ.Σ. τονίζουν ότι οι εν λόγω ενέργειες αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές επιλογές της προέδρου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συμμετοχή τους. Όπως σημειώνουν, δεν είχαν καμία ανάμειξη στις διαδικασίες αυτές, ούτε γνωρίζουν πρόσωπα ή οργανωτικά σχήματα που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί ως «συνεργάτες» ή «επιτελεία», υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν εκφράζουν συλλογικά τον Σύλλογο.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία "Κινήματος – Κόμματος", στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους "συνεργάτες" της και τα "επιτελεία", που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί.

Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ. Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική.

Σταθερή μας θέση και επιδίωξη, από την ίδρυση του Συλλόγου μας, είναι να δώσουμε τη μάχη, ιδιαίτερα μπροστά και στην επικείμενη έναρξη της Δίκης, με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε πείσμα της προσπάθειας συγκάλυψης, των τεράστιων κενών και ελλείψεων της ανάκρισης αλλά και της συστηματικής κυβερνητικής προπαγάνδας που επιμένει να κάνει το μαύρο άσπρο και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από την ουσία της υπόθεσης. Τελευταίο δείγμα αποτελούν οι δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη που αντί να υπηρετεί το ρόλο του υπουργού Δικαιοσύνης, δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα επεμβαίνοντας στο έργο της Δικαιοσύνης και μιλώντας χωρίς στοιχεία.

Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς από ότι φαίνεται απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος