Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίνουμε τη μάχη με την παλιά Ελλάδα

«Μαγικός τρόπος να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, «με έναν νόμο και ένα άρθρο», προφανώς νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει. Πρέπει να τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από την Ευρώπη και πρέπει ό,τι κάνουμε να πατάει σε στέρεα θεμέλια. Διότι θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε ότι και εμείς δίνουμε περισσότερα λεφτά, δίνουμε μεγαλύτερες αυξήσεις. Αυτές, βέβαια, θα τροφοδοτούσαν και τον πληθωρισμό και θα κυνηγούσαμε την ουρά μας. Αλλά αυτή τη συνταγή τη δοκιμάσαμε και μας οδήγησε τελικά στη χρεοκοπία. Οπότε, ό,τι κάνουμε πρέπει να στηρίζεται σε στέρεα θεμέλια» ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στο podcast «Θα Σας Ειδοποιήσουμε» και τους Σπύρο Ανδριανό και Κωνσταντίνο Κίντζιο, ο πρωθυπουργός σημείωσε για την αγοραστική δύναμη των πολιτών: «Βεβαίως κάνουμε ελέγχους στην αγορά, αλλά μπορούμε να βελτιωθούμε στο κομμάτι αυτό, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η αγορά θα δουλεύει με απόλυτη διαφάνεια».

«Θέλω να θυμίσω ότι είχαμε πάρει αρκετά αυστηρά μέτρα, περιορισμούς στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών. Αυτά τα κάναμε και μετά τον COVID. Κάναμε παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, πολύ σημαντικές, πήραμε χρήματα πίσω από τους παραγωγούς γιατί έβγαζαν πάρα πολλά κέρδη, και τα δώσαμε στην κοινωνία. Στον τομέα, όμως, της λειτουργίας της αγοράς, η εθνική Αρχή για τον καταναλωτή είναι ένα σημαντικό βήμα και προσβλέπω ότι στον τομέα αυτό μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» πρόσθεσε.

Για το ζήτημα του πρωτογενούς τομέα ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι είναι πρόθεσή του και θα το εξαγγείλει στη Βουλή, να δημιουργηθεί άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή από όλα τα κόμματα, με διακομματικό προεδρείο, με την συμμετοχή ειδικών προκειμένου να υπάρξει ένα σχέδιο για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα.

Για το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι αγρότες μας θα έχουν πρόσβαση σε χαμηλές τιμές ρεύματος και ενδεχομένως πέραν της διετίας την οποία είχαμε εξασφαλίσει πριν από δύο χρόνια. Ξέρουμε ότι σε δομικό επίπεδο το ζήτημα του αρδευτικού νερού πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο διαρθρωτικό. Άρα, προφανώς και γνωρίζουμε τα αιτήματα, αλλά οι λύσεις της κινητοποίησης έρχονται μέσα από τον διάλογο και -επιτρέψτε μου να το πω- μέσα από μια κατανόηση και από πλευράς αγροτών ότι δεν μπορεί να ταλαιπωρείται μια ολόκληρη κοινωνία, ειδικά σε μια εποχή κοντά στα Χριστούγεννα όπου η αγορά πρέπει να κινηθεί. Διότι με αυτόν τον τρόπο τελικά θα χάσουν και οι ίδιοι το δίκιο τους».

Μητσοτάκης: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουμε μια από τις τελευταίες μάχες με την παλιά Ελλάδα

Επιπλέον ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ουσιαστικά είναι μια από τις τελευταίες μάχες με την παλιά Ελλάδα. «Με μια Ελλάδα η οποία μας πλήγωσε, μας χρεοκόπησε τελικά. Εγώ θα αναλάβω πλήρως τις ευθύνες μου για το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη μεταρρύθμιση νωρίτερα, παρότι το θέλαμε» σημείωσε.

Σε ερώτηση για το κυκλοφοριακό ο πρωθυπουργός είπε: «Καταρχάς, να πούμε ότι σκεφτόμαστε και άλλες λύσεις: απαγόρευση κίνησης φορτηγών στον Κηφισό κάποιες ώρες της ημέρας. Αλλά εκεί πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην τροφοδοσία της πόλης. Και βέβαια, τελικά υπάρχει ένα έργο, το οποίο και αυτό δεν θα γίνει τον επόμενο χρόνο, στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό είναι η παράκαμψη της Αττικής με έναν καινούργιο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει την Ελευσίνα με την Οινόη. Ουσιαστικά ό,τι έρχεται από τον βορρά προς τον νότο ή από τον νότο προς τον βορρά να μην χρειάζεται να περνάει από τον Κηφισό και από την Αττική Οδό, για να συνδέσουμε ουσιαστικά τη Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα».