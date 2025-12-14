ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στους συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στην Αθήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.12.25 , 15:51 Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι στις Κροκεές Λακωνίας
14.12.25 , 15:14 Οργή Ισραήλ κατά της κυβέρνησης της Αυστραλίας για την επίθεση στο Σίδνεί
14.12.25 , 15:00 Το TractioN επισκέπτεται το Goodwood Revival 2025!
14.12.25 , 14:31 Αυστραλία: 12 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ
14.12.25 , 14:29 Σαμαρά για παιδί: «Aν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει»
14.12.25 , 14:05 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14.12.25 , 13:46 Reuters: Δεύτερο πρόγραμμα για εξοπλισμούς SAFE στο τραπέζι της ΕΕ
14.12.25 , 13:15 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/12/2025 – 21/12/2025
14.12.25 , 13:05 Άση Μπήλιου: Δύσκολη όψη Άρη – Ποσειδώνα: Τι να προσέξουν τα ζώδια!
14.12.25 , 12:56 Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
14.12.25 , 12:37 To Traction στο περίφημο Goodwood Revival στη Βρετανία
14.12.25 , 12:19 Νίκος Πορτοκάλογλου: Παρουσιάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Παλλάς
14.12.25 , 11:58 ΗΠΑ: Το βίντεο με τον φερόμενο δράστη να φεύγει μετά τους πυροβολισμούς
14.12.25 , 11:57 Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
14.12.25 , 11:24 IQ 160: Τα Κυριακάτικα βράδια το μυστήριο παρατείνεται με διπλό επεισόδιο
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
Διαμαντής Καραναστάσης: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα
Έρωτας στη σκηνή: Το φιλί της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφες Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος), βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά περίπτωση σε βάρος των συλληφθέντων της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για σειρά κακουργηματικών πράξεων. 

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που αποδίδονται αφορούν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και την αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης. 

Παράλληλα, περιλαμβάνονται αδικήματα απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις από κοινού, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, η οποία φέρεται να τελέστηκε κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον, η δίωξη αφορά απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
 

Στα γραφεία  

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα έφτασαν νωρίς το πρωί οι 15 από τους 16 που συνελήφθησαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία εισέπραττε παράνομα αγροτικές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Στα κρατητήρια του Ηρακλείου οι συλληφθέντες για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αναχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου από την Κρήτη με το πλοίο της γραμμής και έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά λίγο πριν τις 7 το πρωί. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην οδό Λουκάρεως, όπου είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (φωτογραφία Ευρωκίνηση/ Γ. Παναγόπουλος) 

 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τραπεζικοί λογαριασμοί «φαντάσματα» και επιδοτήσεις σε νεκρό!

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, ενώ αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Δικηγόροι, λογιστές & αγρότες στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top