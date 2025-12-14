ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά περίπτωση σε βάρος των συλληφθέντων της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για σειρά κακουργηματικών πράξεων.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που αποδίδονται αφορούν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και την αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται αδικήματα απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις από κοινού, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, η οποία φέρεται να τελέστηκε κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον, η δίωξη αφορά απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.



Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα έφτασαν νωρίς το πρωί οι 15 από τους 16 που συνελήφθησαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία εισέπραττε παράνομα αγροτικές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αναχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου από την Κρήτη με το πλοίο της γραμμής και έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά λίγο πριν τις 7 το πρωί. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην οδό Λουκάρεως, όπου είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (φωτογραφία Ευρωκίνηση/ Γ. Παναγόπουλος)

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, ενώ αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.