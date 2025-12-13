«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!

Κατώτερος της Μπαρτσελόνα, και στα δύο μισά του παρκέ, αποδείχτηκε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής γνωρίζοντας την ήττα με 98-85, στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπόγρης μετέφερε μία πληροφορία που ίσως εξηγεί τι συνέβη στον αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Σύμφωνα με όσα του μετέφερε Ισπανός που βρισκόταν στο γήπεδο και πολύ κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού, υπήρξε «επικός τσακωμός ανάμεσα στον Μπαρτζώκα και τον Παπανικολάου. Αντάλλαξαν κουβέντες. Και το γεγονός ότι δεν τον έβαλε είναι αστείο, αλλά δείχνει ότι ήταν και λίγο πιο σοβαρός ο τσακωμός.

