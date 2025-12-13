«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!

Eξηγεί τι συνέβη στον αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 11:32 Ουκρανία: Ζημιές σε 3 τουρκικά πλοία από την επίθεση Ρωσίας στην Οδησσό
13.12.25 , 11:22 Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
13.12.25 , 10:53 «Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
13.12.25 , 10:43 Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
13.12.25 , 10:37 Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, γίνεται η πιο χριστουγεννιάτικη ιστορία!
13.12.25 , 10:34 Χειμώνας 2025-26: Πώς θα ζεσταθούν οι Έλληνες
13.12.25 , 10:24 Δώρο Χριστουγέννων:  Σε συναγερμό η Επιθεώρηση Εργασίας - Πότε θα δοθεί
13.12.25 , 09:03 BMW: Τι σχεδιάζει να πετύχει έως το 2035
13.12.25 , 09:03 Γιορτή Αγίου Ευστρατίου: Ο αξιωματικός που βασανίστηκε φριχτά
13.12.25 , 08:55 Αγρότες: Κρίσιμη συνεδρίαση στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας
13.12.25 , 08:42 Συνελήφθη οικιακή βοηθός η οποία «ξάφριζε» υπερήλικες στη Νέα Ιωνία
13.12.25 , 08:02 Κρήτη: Η Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της από τροχαίο
13.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Δεκεμβρίου
13.12.25 , 00:17 Η Μπέττυ Μαγγίρα «εισβάλει» στο GNTM!
13.12.25 , 00:15 GNTM: Αυτό το μοντέλο αποχώρησε! - «Την έφαγε η σιγουριά»
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: sportdog.gr Photo Ευρωκίνηση/Γ. Ματθαίος
Μπαρτζώκας Παπανικολάου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κατώτερος της Μπαρτσελόνα, και στα δύο μισά του παρκέ, αποδείχτηκε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής γνωρίζοντας την ήττα με 98-85, στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπόγρης μετέφερε μία πληροφορία που ίσως εξηγεί τι συνέβη στον αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός.  Σύμφωνα με όσα του μετέφερε Ισπανός που βρισκόταν στο γήπεδο και πολύ κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού, υπήρξε «επικός τσακωμός ανάμεσα στον Μπαρτζώκα και τον Παπανικολάου. Αντάλλαξαν κουβέντες. Και το γεγονός ότι δεν τον έβαλε είναι αστείο, αλλά δείχνει ότι ήταν και λίγο πιο σοβαρός ο τσακωμός.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog. gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 |
SPORTDOG
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 |
EUROLEAGUE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top