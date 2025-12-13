Δύο ταινίες με αγαπημένους ήρωες το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου απολαυστικό χιούμορ, εξωφρενική φαντασία, καταιγιστική δράση, με την κωμωδία κινουμένων σχεδίων «Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία» σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στις 20:45.



Ακολουθεί στις 23:00 η ταινία «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας» με τους πιο διασκεδαστικούς ήρωες σε απίθανες περιπέτειες!



Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ



Η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 20:45 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η υπόθεση:



Ο Παπουτσωμένος Γάτος, ένας τολμηρός ληστής, ανακαλύπτει πως το πάθος του για τον κίνδυνο και η αδιαφορία του για την ασφάλεια έχουν τελικά επιπτώσεις, καθώς συνειδητοποιεί πως του έχει απομείνει μόνο μία από τις επτά ζωές του! Η επιθυμία του να ξανακερδίσει τις χαμένες ζωές του, τον οδηγεί στη μεγαλύτερη περιπέτεια, σε ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος, ώστε να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να αποκαταστήσει τις χαμένες ζωές του. Όμως, με μόνο μία ζωή να του απομένει, ο Παπουτσωμένος Γάτος πρέπει να σκεφθεί έξυπνα και όχι παρορμητικά. Έτσι, αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια της πρώην συντρόφου του, της γοητευτικής Κίτι, αλλά και του Πέρο, ενός χαρούμενου σκύλου…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζόελ Κρόφορντ

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη



ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ

Η Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, έρχεται το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 23:00 στο Star

Η υπόθεση

Ένας έφηβος Βίκινγκ, ο Ψάρης, μένει στο νησί του Μπερκ, όπου η καθημερινή μάχη με τους δράκους είναι τρόπος ζωής. Ο χαρακτήρας, όμως, του Ψάρη δεν ταιριάζει ούτε με τη φιλοσοφία της φυλής του, ούτε και με αυτήν του αρχηγού της που τυχαίνει να είναι… ο πατέρας του. Ωστόσο, όταν ξεκινά η εκπαίδευση στους δράκους του Ψάρη και των υπόλοιπων εφήβων, εκείνος συνειδητοποιεί πως αυτή είναι η μοναδική του ευκαιρία να αποδείξει πως έχει τις ικανότητες να γίνει μαχητής και να κερδίσει την εκτίμηση όλων. Γνωρίζοντας, όμως, έναν τραυματισμένο δράκο, που τελικά γίνεται και φίλος του, όλος ο κόσμος του Ψάρη ανατρέπεται κι από εκεί που ήλπιζε πως είχε την ευκαιρία του να αποδείξει τι αξίζει σε όλους, πλέον αναλαμβάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο και δυσκολότερο: να αλλάξει το μέλλον και τον τρόπο σκέψης ολόκληρης της φυλής του απέναντι στους δράκους!

Η ταινία ήταν υποψήφια για δύο Όσκαρ στις κατηγορίες «Καλύτερη Ταινία Animation» και «Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική»

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κρις Σάντερς, Κρις Ντε Μπλουά

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη