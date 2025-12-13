Η Σίσσυ Χρηστίδου για την Ιωάννα Τούνη: «Την καταλαβαίνω απόλυτα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της σχολίασαν το πολυσυζητημένο βίντεο της Ιωάννας Τούνη, στο οποίο η influencer απάντησε στις δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου στη συνέντευξή του στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Στην εκπομπή της Χαμογέλα και Πάλι, η παρουσιάστρια παρακολούθησε το σχετικό βίντεο και θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τα όσα ανέφερε η Τούνη.

«Η συνεπιμέλεια δεν σημαίνει απαραίτητα εναλλασσόμενη κατοικία. Ένα παιδί μπορεί να έχει συνεπιμέλεια και να μένει στη μητέρα του. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό. Πιστεύω ότι η Ιωάννα δεν αναφέρεται στη συνεπιμέλεια καθαυτή, αλλά στην εναλλασσόμενη κατοικία. Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δύο γονείς λαμβάνουν μαζί τις αποφάσεις για το παιδί», εξήγησε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Την καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι φυσικό όλο αυτό να την πνίγει ή να αισθάνεται ότι τα λεγόμενα του Δημήτρη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά τι θα κερδίσει αν προσπαθήσει να το διορθώσει; Το σημαντικό είναι να έχει την επιμέλεια και να βλέπει το παιδί τις μέρες που επιθυμεί. Για τον κόσμο, η διαφορά στις μέρες που περνάει το παιδί με κάθε γονέα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία».

Η παρουσιάστρια συνέχισε, μιλώντας με προσωπική εμπειρία: «Δεν έχω ακούσει κάτι συκοφαντικό από τον Δημήτρη για την Ιωάννα, αλλά καταλαβαίνω πλήρως την κατάσταση, γιατί και εγώ βρέθηκα σε παρόμοια θέση. Προτίμησα να ακολουθήσω τη δικαστική οδό, παρόλο που τότε με είχαν συκοφαντήσει. Αυτό έγινε το 2022 και ακόμη, το 2025, η υπόθεσή μου δεν έχει τελειώσει. Θέλω να τονίσω ότι τέτοιες διαδικασίες απαιτούν υπομονή, ψυχραιμία και να καταπιείς πολλά μέχρι να δικαιωθείς. Στο τέλος, όμως, δεν ξέρεις πάντα τι κερδίζεις και τι χάνεις».

Υπενθυμίζεται ότι η Ιωάννα Τούνη είχε αναρτήσει το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου θέλησε να ξεκαθαρίσει θέματα που αφορούν τη συνεπιμέλεια του γιου της με τον πρώην σύντροφό της και να μοιραστεί λεπτομέρειες για την τρέχουσα σχέση τους μετά τον χωρισμό.