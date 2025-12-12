Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 ήταν το απόγευμα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου η Λένα Δροσάκη. Η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε πως πέρασε μια δύσκολη τριετία, ενώ για πρώτη φορά ανέφερε ότι πέρασε ένα θέμα με την υγεία της.

Χωρίς να αποκαλύπτει παραπάνω σε λεπτομέρειες, η Λένα Δροσάκη τόνισε πως προτεραιότητά της ήταν και θα είναι ο γιος της, Αναστάσης.

«Δεν είχα άλλη επιλογή από το να αντέξω. Έχω ένα παιδί και έπρεπε να σταθώ δυνατή σε αυτό. Η πρώτη ανάσα ήταν όταν πήγε καλά το θέμα υγείας μου. Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό.

Η δεύτερη ανάσα ήταν της μαμάς μου, ότι και αυτή πήγε καλά. Τα βασικά πράγματα, αν περάσεις τα θέματα υγείας, μετά σιγά σιγά λες ok, αφού θα ζήσω…» είπε αρχικά.

«Μετά από αυτό αλλάζει όλη η ψυχολογία. Λες το θέμα υγείας είναι εντάξει, πάμε να διαχειριστούμε λίγο τον χωρισμό, πάμε να διαχειριστούμε το δικαστήριο, το παιδί, αυτά λίγο όταν τα βάζει στην άκρη, μετά από ένα διάστημα αρχίζουν και έρχονται μπροστά τα θέματα που σου έχουν αφήσει και τότε αρχίζεις να τα αντιμετωπίζεις», εξομολογήθηκε η Λένα Δροσάκη.

Θυμίζουμε ότι η Λένα Δροσάκη κι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έχουν αποκτήσει μαζί τον γιο τους, Αναστάση. Το ζευγάρι ακολούθησε χωριστούς δρόμους στην προσωπική του ζωή. Η γνωστή ηθοποιός είχε απασχολήσει τα Μέσα με τις εμφανίσεις της στις δικαστικές αίθουσες για να καταθέσει σε υπόθεση για το metoo.