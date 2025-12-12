Μαρία Μπακοδήμου: Επιστρέφει στην τηλεόραση - Με ποια εταιρία υπέγραψε;

Δείτε ρεπορτάζ για την τηλεοπτική επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου από το Breakfast@Star

Μετά από απουσία δύο ετών, η Μαρία Μπακοδήμου που τελευταία ασχολείται με το κομμάτι του life coaching και της ψυχολογίας, ετοιμάζεται να επιστρέψει τηλεοπτικά.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, η παρουσιάστρια εντάσσεται στο δυναμικό της Barking Well Media!

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση:

Η Barking Well Media, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την αγαπημένη και επιτυχημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια επιστρέφει στην οικογένεια της Barking Well για να συνεχίσει τις επιτυχημένες συνεργασίες της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια σύντομα θα επανέλθει στη μικρή οθόνη παρουσιάζοντας όπως πάντα με επιτυχία νέες παραγωγές της εταιρίας Barking Well. Η Μαρία Μπακοδήμου θα συνεχίζει να ψυχαγωγεί το τηλεοπτικό κοινό, όπως μόνο εκείνη ξέρει.

Η Barking Well Media την υποδέχεται και της εύχεται καλή επιτυχία!

Μαρία Μπακοδήμου: Η τηλεοπτική της πορεία

Η μεγάλη καταξίωση της παρουσιάστριας ήρθε μέσα από τον χώρο της ψυχαγωγίας και των πρωινών/μεσημεριανών talk shows. Σταθμός στην πορεία της υπήρξε η συνεργασία της με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, με τον οποίο αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά δίδυμα. Η συνεργασία τους ξεκίνησε με επιτυχία στο Σαν στο σπίτι σας (MEGA, 1999-2003) και συνεχίστηκε σε εκπομπές όπως το I Love TV και το TV Tiglon στον Alpha. Το δίδυμο κορυφώθηκε με την πολυετή εκπομπή Φώτης Μαρία Live στο Star από το 2009 έως το 2016.

Την τελευταία δεκαετία, η Μαρία Μπακοδήμου έχει διευρύνει τους τηλεοπτικούς της ρόλους. Ανέλαβε το τιμόνι του ριάλιτι Power of Love (2018-2019) στον ΣΚΑΪ, το ριάλιτι μόδας Style Me Up! (Open). Παράλληλα, δοκίμασε τις δυνάμεις της στα τηλεπαιχνίδια με το Ένας για όλους (OPEN).

Εκτός από την παρουσίαση, έχει διατελέσει κριτής σε επιτυχημένα σόου. Συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του Ελλάδα έχεις Ταλέντο (2017-2018) και, πιο πρόσφατα, υπήρξε σταθερό μέλος της κριτικής επιτροπής στο μουσικό σόου Just the 2 Of Us (J2US) (2020-2022).

Από το 2022 και μετά, διατηρεί τη σταθερή της παρουσία στην ελληνική τηλεόραση ως παρουσιάστρια της ψυχαγωγικής εκπομπής του σαββατοκύριακου Γεια σου στον ΣΚΑΪ.