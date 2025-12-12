Μαρία Μπακοδήμου: Επιστρέφει στην τηλεόραση - Με ποια εταιρία υπέγραψε;

«Θα συνεχίζει να ψυχαγωγεί το τηλεοπτικό κοινό, όπως μόνο εκείνη ξέρει»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από απουσία δύο ετών, η Μαρία Μπακοδήμου που τελευταία ασχολείται με το κομμάτι του life coaching και της ψυχολογίας, ετοιμάζεται να επιστρέψει τηλεοπτικά.

Μαρία Μπακοδήμου κατά Σταύρου Μπαλάσκα: «Η τεστοστερόνη του αντεπιτίθεται!»

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, η παρουσιάστρια εντάσσεται στο δυναμικό της Barking Well Media!

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση:

Η Barking Well Media, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την αγαπημένη και επιτυχημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια επιστρέφει στην οικογένεια της Barking Well για να συνεχίσει τις επιτυχημένες συνεργασίες της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια σύντομα θα επανέλθει στη μικρή οθόνη παρουσιάζοντας όπως πάντα με επιτυχία νέες παραγωγές της εταιρίας Barking Well. Η Μαρία Μπακοδήμου θα συνεχίζει να ψυχαγωγεί το τηλεοπτικό κοινό, όπως μόνο εκείνη ξέρει.

 Η Barking Well Media την υποδέχεται και της εύχεται καλή επιτυχία!

Μαρία Μπακοδήμου: Η τηλεοπτική της πορεία

Η μεγάλη καταξίωση της παρουσιάστριας ήρθε μέσα από τον χώρο της ψυχαγωγίας και των πρωινών/μεσημεριανών talk shows. Σταθμός στην πορεία της υπήρξε η συνεργασία της με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, με τον οποίο αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά δίδυμα. Η συνεργασία τους ξεκίνησε με επιτυχία στο Σαν στο σπίτι σας (MEGA, 1999-2003) και συνεχίστηκε σε εκπομπές όπως το I Love TV και το TV Tiglon στον Alpha. Το δίδυμο κορυφώθηκε με την πολυετή εκπομπή Φώτης Μαρία Live στο Star από το 2009 έως το 2016.

Την τελευταία δεκαετία, η Μαρία Μπακοδήμου έχει διευρύνει τους τηλεοπτικούς της ρόλους. Ανέλαβε το τιμόνι του ριάλιτι Power of Love (2018-2019) στον ΣΚΑΪ, το ριάλιτι μόδας Style Me Up! (Open). Παράλληλα, δοκίμασε τις δυνάμεις της στα τηλεπαιχνίδια με το Ένας για όλους (OPEN).

Μαρία Μπακοδήμου: Τελικά θα συνεργαστεί με τον Γιώργο Λάγιο;

Εκτός από την παρουσίαση, έχει διατελέσει κριτής σε επιτυχημένα σόου. Συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του Ελλάδα έχεις Ταλέντο (2017-2018) και, πιο πρόσφατα, υπήρξε σταθερό μέλος της κριτικής επιτροπής στο μουσικό σόου Just the 2 Of Us (J2US) (2020-2022).

Από το 2022 και μετά, διατηρεί τη σταθερή της παρουσία στην ελληνική τηλεόραση ως παρουσιάστρια της ψυχαγωγικής εκπομπής του σαββατοκύριακου Γεια σου στον ΣΚΑΪ.

