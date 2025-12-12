Μπράτης σε Μιχαέλα: «Είσαι λες και σε πονάει το δόντι σου!»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο σημερινό επεισόδιο του GNTM, η φωτογράφιση της Μιχαέλας δεν άφησε τους κριτές ικανοποιημένους, παρά την εμπειρία της ως μοντέλο. Η δοκιμασία ήταν απαιτητική, καθώς έπρεπε να αναδείξει κοσμήματα και να χειριστεί ένα χαλί στη φωτογραφία. Η ίδια ένιωθε άνετα κατά τη διάρκεια της λήψης και θεωρούσε ότι τα είχε πάει καλά -όπως είπε στο πλατό-, όμως οι κριτές εντόπισαν αρκετά σημεία που χρειάζονταν βελτίωση.

Στην πρώτη φωτογραφία, το σώμα και τα χέρια της ήταν σωστά τοποθετημένα, αλλά το βλέμμα και το στόμα δεν απέδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Oι κριτές σχολίασαν ότι δε φαίνεται σαγηνευτική και ότι της έλειπε η αυτοπεποίθηση και η υπεροχή που περίμεναν. Στη δεύτερη φωτογραφία, προσπάθησε να αναδείξει τα δαχτυλίδια, αλλά η πόζα κάλυψε κάποια από τα κοσμήματα και το χαλί δεν διαχειρίστηκε σωστά την ελαστικότητά του.

Oι λήψεις της Μιχαέλας:

gntm

Οι κριτές επεσήμαναν ότι, παρά την εμπειρία της στις πόζες, δεν κατάφερε να μεταφέρει μέσα από το βλέμμα και την έκφραση τη σπίθα και το συναίσθημα που απαιτείται για μια τέλεια φωτογραφία. Υπήρχε και ένα αστείο σχόλιο από τον Άγγελο Μπράτη για την πόζα της, που έμοιαζε σαν να πονάει το δόντι της, κάτι που παρατηρήθηκε και στις δύο φωτογραφίες.

Στο τέλος, τονίστηκε ότι η Μιχαέλα πρέπει να δουλέψει περισσότερο στο σύνολο της φωτογραφίας, συνδυάζοντας σώμα, πόζα και έκφραση. Η ίδια δήλωσε ότι παίρνει πολύ θετικά τα σχόλια και είναι πρόθυμη να βελτιωθεί, ώστε να αποδώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις επόμενες λήψεις.

