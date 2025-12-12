Ζουγανέλη: «Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω για 30 ημέρες»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό που ήρθε πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Η τραγουδίστρια πιάστηκε στα «δίχτυα» της Τροχαίας καθώς οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μερικές ώρες μετά και μέσα από μια ανάρτηση στoν προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έγραψε πως «για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες».

Όπως έγραψε αναλυτικά: «Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!».

Δείτε την ανάρτησή της:

Το χρονικό του συμβάντος

Η γνωστή τραγουδίστρια πιάστηκε από την Τροχαία, όπως αποκάλυψαν ο Δημήτρης Πώποτας και η Άρια Καλύβα στο newsit.gr, την Τρίτη (12.12.2025) όταν οδηγούσε το μηχανάκι της στην οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο έλεγχος της τροχαίας πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα, γύρω στις 03:00 και η 42χρονη καλλιτέχνιδα είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από ό,τι επιτρέπει ο νόμος για τα δίκυκλα. Η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,15, ενώ στη δεύτερη μέτρηση καταγράφηκε 0,10 ‒ δηλαδή ακριβώς στο όριο που προβλέπεται για τις μηχανές - μηχανάκια.

Λίγο νωρίτερα η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είχε δώσει το «παρών» και τραγουδήσει στο πάρτι που διοργάνωσαν οι Rainbow Mermaids σε γνωστό στέκι στο κέντρο της Αθήνας για να γιορτάσουν τα δύο χρόνια από την ημέρα της δημιουργίας των δύο drag queens.