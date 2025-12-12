Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια

Το τελευταίο Παρασκευοσαββατοκύριακο μας φέρνει ενδιαφέρουσες αστρολογικές όψεις, όπως μας εξηγεί η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Η Σελήνη στην Παρθένο και η μετάβασή της στο Ζυγό

Σήμερα Παρασκευή, η Σελήνη βρίσκεται στην Παρθένο, δημιουργώντας ένα διάστημα που δεν είναι και το πιο ευνοϊκό συναισθηματικά, καθώς σχηματίζει περίεργες όψεις. Ωστόσο, είναι κατάλληλο για πρακτικά θέματα και για να ασχοληθούμε με εκκρεμότητες. Η ενέργεια αυτή μας βοηθά να οργανώσουμε τις δουλειές μας και να τελειώσουμε υποχρεώσεις που μας βαραίνουν.

Από το απόγευμα και μετά, η Σελήνη περνά στο Ζυγό, όπου θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το ζώδιο του Ζυγού είναι γνωστό για την κοινωνικότητά του και την έμφαση στις σχέσεις, κάνοντας το Σαββατοκύριακο ιδανικό για κοινωνικές δραστηριότητες, συναντήσεις με φίλους και οικογενειακές στιγμές, αλλά και για να περάσουμε ευχάριστα με αγαπημένα πρόσωπα.

Η επίδραση του Άρη σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα

Την Κυριακή, η έγκριτη αστρολόγος επισημαίνει μία σημαντική όψη: ο Άρης σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Αυτή η όψη επηρεάζει κυρίως τα μεταβλητά ζώδια – Δίδυμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες – ειδικά όσους ανήκουν στο τρίτο δεκαήμερο.

Η συγκεκριμένη όψη μπορεί να προκαλέσει χαμηλά επίπεδα ενέργειας και ένα αίσθημα αφόρτισης, όπου ακόμα και οι απλές δραστηριότητες φαίνονται δύσκολες. Η κόπωση αυτή μπορεί να μην είναι σωματική, αλλά ψυχολογική, αποτέλεσμα συσσωρευμένων καταστάσεων και εντάσεων. Παρά την πρόκληση, πρόκειται για ένα τέλος ενός κύκλου, οπότε οι επόμενες ημέρες φέρνουν αλλαγή στην ενέργεια.

Συμβουλές για το Παρασκευοσαββατοκύριακο

Οργανωθείτε Παρασκευή πρωί–απόγευμα: Ασχοληθείτε με εκκρεμότητες και ολοκληρώστε υποχρεώσεις.

Κοινωνικότητα από Παρασκευή απόγευμα: Αξιοποιήστε την ενέργεια του Ζυγού για να βρεθείτε με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Προσοχή την Κυριακή: Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες, ειδικά του τρίτου δεκαημέρου, να προσέχετε την ενέργεια σας και να μην πιεστείτε υπερβολικά.

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, από Δευτέρα ανοίγει ένα νέο αστρολογικό κεφάλαιο, με διαφορετικές ενέργειες και ευκαιρίες για όλα τα ζώδια.

