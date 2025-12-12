Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, ώστε να συμμετάσχουν στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

Όλα τα υπόλοιπα λεωφορεία θα σταματήσουν να κινούνται από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00.

Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά τις 18:00.