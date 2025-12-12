Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
Στάση Εργασίας Στα Λεωφορεία Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, ώστε να συμμετάσχουν στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

Κινητές κάμερες σε λεωφορεία καταγράφουν τους παραβάτες οδηγούς

Όλα τα υπόλοιπα λεωφορεία θα σταματήσουν να κινούνται από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00.

Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά τις 18:00. 

