Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες - Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

Στοχεύουν σε τετράωρο αποκλεισμό - Μπλοκάρει την είσοδο η ΕΛΑΣ

Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πρώτη Δημοσίευση: 12.12.25, 09:30
Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός σε όλη τη χώρα / Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι αγρότες συνεχίζουν και σήμερα, Παρασκευή 12/12, την παρουσία τους στα μπλόκα. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησε μεγάλο συλλαλητήριο στις 12:00.

Περίπου 45 τρακτέρ θα παραταχθούν συμβολικά στην επιβατική πύλη του ΟΛΘ για μερικές ώρες, την οποία ωστόσο έχει ήδη αποκλείσει η ΕΛΑΣ.

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες - Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

10 τρακτέρ από το μπλόκο των Μαλγάρων, περίπου 20 από τη Χαλκηδόνα και από άλλα μέρη της Βορείου Ελλάδος, καθώς και 15 από τα Πράσινα Φανάρια έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης περνώντας μέσα από την πόλη. 

Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Συλλαλητήρια και αποκλεισμοί λιμανιών

Στα 108 τα αγροτικά μπλόκα στη χώρα 

Κεντρικό σημείο αναφοράς το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας. Στον κόμβο παραμένουν παρατεταγμένα εκατοντάδες τρακτέρ, με την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή.

Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή εξυπηρετείται μέσω παραδρόμων, με τη ρύθμιση να έχει αναλάβει η Τροχαία, ώστε να αποφεύγονται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Οι αγρότες συνεχίζουν καθημερινά και τις συνελεύσεις και συζητήσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες κινήσεις.

Στη Θεσπρωτία, οι αγρότες επιχείρησαν να αποκλείσουν το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αλλά ισχυρή αστυνομική παρουσία δεν τους το επέτρεψε. Έτσι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μερικό αποκλεισμό της Εγνατίας οδού. Το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) στα Πράσινα Φανάρια οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν ένα τόνο τρόφιμα σε διερχόμενα αυτοκίνητα και λεωφορεία. Επίσης, χθες οι αγρότες έκλεισαν δύο φορές μέσα στην ημέρα τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας. 

Σήμερα, Παρασκευή, οι αγρότες αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα, δίνοντας συνέχεια στις κινητοποιήσεις.

Μπλόκα αγροτών: Σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης αύριο

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 μ.μ. στο κέντρο της πόλης και θα πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία σε γραφεία βουλευτών.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο, στη Νίκαια της Λάρισας, όπου αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες - Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

Νύχτα στα μπλόκα / Eurokinissi 

Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά και αφορούν τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, την καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και την εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος. Παράλληλα, ζητούν άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται πλήρως η παραγωγή.

Παραμένουν στα μπλόκα της δυτικής Θεσσαλίας οι αγρότες

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν και την παρουσία τους στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το ερχόμενο Σάββατο.

«Καρφιά» βουλευτών ΝΔ σε Τσιάρα για αγρότες: «Γιατί ξέφυγε η κατάσταση;»

Αντιπροσωπείες από σωματεία και φορείς των δύο νομών επισκέπτονται καθημερινά τα δύο μπλόκα στη δυτική Θεσσαλία για να εκφράσουν από κοντά τη στήριξη και την αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών. Μέσα από τις καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και τα αιτήματα, προτείνουν και συζητούν άλλες μορφές δράσης, δηλώνοντας πως θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

 

*Πηγή preview video: thestival.gr

