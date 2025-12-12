Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη - 14 προσαγωγές για απάτες με επιδοτήσεις

Έπαιρναν με ψευδείς δηλώσεις ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία για "σάλτσες" και "βοσκοτόπια" / Alpha
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12/12) στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες με παράνομες επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Ξυλούρης απείλησε ότι θα με σκοτώσει»!

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσαχθεί 14 άτομα, τα οποία ανακρίνονται για την υπόθεση. Οι κατηγορίες αφορούν τη λήψη χρημάτων από κοινοτικά και εθνικά κονδύλια με ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εξασφαλιστούν παράνομα ενισχύσεις. 

Η επιχείρηση αποτελεί συνέχεια των ερευνών για την απάτη με επιδοτήσεις, μετά από προηγούμενη μεγάλη υπόθεση στην οποία είχαν συλληφθεί 37 μέλη κυκλώματος – μεταξύ αυτών και άτομα που φέρονταν να «έβρισκαν» μη δηλωμένα αγροτεμάχια και να τα δηλώνουν πλασματικά για να λαμβάνουν επιδοτήσεις. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ξυλούρης στην Εξεταστική

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις καθώς συγκεντρώνονται περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΚΡΗΤΗ
ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Back to Top