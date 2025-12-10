Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της

Η Μαρία Ζορμπά υποδύεται τη Μαρίκα Νταγιάννου, την «ήρεμη δύναμη» της οικογένειας Νταγιάννου, στη σειρά του Mega, «Μια νύχτα μόνο». Η γλυκιά και ταλαντούχα ηθοποιός έχει μια μακρά πορεία στον κινηματογράφο, έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ενώ ίσως αυτό που δε γνωρίζαμε για εκείνη είναι ότι η φωνή της έχει «ντύσει» πολλά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ.

Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα....

Η Μαρία Ζορμπά στον ρόλο της Μαρίκας Νταγιάννου/ instagram

Μαρία Ζορμπά: Το βιογραφικό της ηθοποιού

Σπούδασε στις Δραματικές σχολές Κατσέλη και Βεάκη

Παρακολούθησε εκπαιδευτικά σεμινάρια υποκριτικής με τους: Λούντβιχ Φλάσσεν, Δημήτρη Μαυρίκιο, Μιχ.Μαρμαρινό, Κοραή Δαμάτη, Βασίλη Παπαβασιλείου και Πωλ Ντεμιζόν

με τους: Λούντβιχ Φλάσσεν, Δημήτρη Μαυρίκιο, Μιχ.Μαρμαρινό, Κοραή Δαμάτη, Βασίλη Παπαβασιλείου και Πωλ Ντεμιζόν Έχει συμμετάσχει σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές, τηλεοπτικές σειρές και αμέτρητες θεατρικές παραστάσεις

Έχει βραβευτεί τρεις φορές για την ερμηνεία της

Έχει ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία

κι έχει «ντύσει» με τη φωνή της ραδιοφωνικά και τηλεοτπικά σποτ

Επίσης, διδάσκει υποκριτική από το 2015

Κινηματογράφος

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε στην ταινία μικρού μήκους «Η προδοσία» το 1990, στην οποία είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, παίζοντας μαζί με την Ισαβέλλα Βλασιάδου και τον Χρήστο Στέργιογλου

το στην οποία είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, παίζοντας μαζί με την Ισαβέλλα Βλασιάδου και τον Χρήστο Στέργιογλου Ακολούθησε η δεύτερη συμμετοχή της στη μεγάλη οθόνη το 1993 στην ταινία «Ένα γέλιο», ενώ το 1994 έπαιξε στο δράμα «Μεταίχμιο»

Γιώργος Γάλλος- Μαρία Ζορμπά- Μανώλης Μαυροματάκη στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Εχθρός μου», το 2008

Έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό το 2001 με τον ρόλο της Άννας Μηλιώνη στην κοινωνική ταινία του Στράτου Τζίτζη «Σώσε με». Εκεί συμπρωταγωνίστησε μαζί με τον Αλέκο Συσσοβίτη και τον Γιώργο Καραμίχο

Εκεί συμπρωταγωνίστησε μαζί με τον Αλέκο Συσσοβίτη και τον Γιώργο Καραμίχο Το 2003, έκανε δύο ακόμη συμμετοχές στον κινηματογράφο στις ταινίες «Όλο το βάρος του κόσμου» και «Red Sky»

και Το 2004 έπαιξε στις ταινίες «Τεστοστερόνη» και «Μαραθώνιος»

και Ακολούθησαν οι ρόλοι της στις ταινίες « Ακαδημία Πλάτωνος» και «Καντίνα» το 2009 και «Ταξίδι στη Μυτιλήνη» , το 2011

και το 2009 και , το 2011 Το 2022 επανήλθε στον κινηματογράφο με κεντρικό ρόλο στην ταινία του Βασίλη Μαζωμένου Καθαρτήριο

Φιλαρέτη Κομνηνού- Μαρία Ζορμπά, το 2015/ NDP

Τηλεόραση

Παράλληλα με το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, έγινε και το ντεμπούτο της στην τηλεόραση το 1990, με μία μικρή συμμετοχή στη σειρά τρόμου «Το Φάντασμα»

με μία μικρή συμμετοχή στη σειρά τρόμου Το 1996, πρωταγωνίστησε στη τηλεταινία της κρατικής τηλεόρασ η «Κεραίες»

Το 2005, έκανε διάφορες εμφανίσεις στη σειρά «Ο θησαυρός της Αγγελίνας» στη ΝΕΤ ενώ έλαβε μέρος στην τηλεταινία «Ο δρόμος» στο Mega Channel

Αιμιλία Υψηλάντη- Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- Μαρία Ζορμπά στην επίσημη πρεμιέρα "8 Γυναίκες κατηγορούνται", το 2019/ NDP

Τη σεζόν 2007-2008 είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην κοινωνική σειρά «Το Δέκα» στον Alpha

είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην κοινωνική σειρά «Το Δέκα» στον Alpha Τη σεζόν 2010-2011 πρωταγωνίστησε μαζί με τις Λίνα Σακκά, Δήμητρα Ματσούκα και Ράνια Σχίζα στη σειρά «Κούκλες» στο Mega Channel

πρωταγωνίστησε μαζί με τις Λίνα Σακκά, Δήμητρα Ματσούκα και Ράνια Σχίζα στη σειρά στο Mega Channel Το 2015 πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο "Face" της αστυνομικής σειράς «10η εντολή»

πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο "Face" της αστυνομικής σειράς Από το 2019 μέχρι το 2020 συμμετέχει στη δραματική ερωτική σειρά «Έρωτας Μετά» στον Alpha

συμμετέχει στη δραματική ερωτική σειρά «Έρωτας Μετά» στον Alpha Τη σεζόν 2022, συμμετείχε στη Σκοτεινή Θάλασσα του Mega

του Mega τις σεζόν 2022-2023 στη σειρά «Άγρια Γη» του ΣΚΑΪ

του ΣΚΑΪ Τη σεζόν 2023- 2024 συμμετείχε στη σειρά «Το Ναυάγιο» του Mega

Φέτος, τη βλέπουμε στη σειρά «Μια νύχτα μόνο» του Mega

Θέατρο

Οι θεατρικές παραστάσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει η Μαρία Ζορμπά είναι αμέτρητες. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις: «Το κουκλόσπιτο» σκην. Γιώργος Σκεύας, Θέατρο της Οδού Κυκλάδων, «8 Γυναίκες κατηγορούνται» , (Robert Thomas) ,σκην. Γ. Καραχισαρίδης, Θέατρο Αργώ, «Λάσπη» (Β. Χατζηγιαννίδης), σκην. Ευθ. Χρήστου, Θέατρο Φούρνος, «50 χρόνια, μια νύχτα» σκην. Μ. Καρατζογιάννης στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Βραβεία

Στα τέλη του 2001 , πήρε το Βραβείο Ερμηνείας Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα Κρατικά Βραβεία, για την ερμηνεία της στην ταινία «Σώσε με»

, για την ερμηνεία της στην ταινία «Σώσε με» Το 2005 απέσπασε και πάλι ένα κινηματογραφικό βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «Γλυκιά μνήμη», Βραβείο Ερμηνείας Β' Γυναικείου Ρόλου

Μαρία Ζορμπά-Αντώνης Καρυστινός-Λίνα Σακκά-Δήμητρα Ματσούκα στην επίσημη πρεμιέρα «Ο Τυχαίος Θάνατος Ενός Αναρχικού»/ NDP

Το 2011, κατέκτησε το Βραβείο Ερμηνείας Β' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία «Ταξίδι στη Μυτιλήνη»

Mαρία Ζορμπά: Η σκηνοθεσία και οι εκφωνήσεις στη ζωή της

Η Μαρία Ζορμπά, εκτός από την υποκριτική, έχει ασχοληθεί και με τη σκηνοθεσία. Έχει σκηνοθετήσει την ταινία μικρού μήκους «Μια αισθηματική τοποθέτηση», το 2020 και τη θεατρική παράσταση «Κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος είμαι», στο θέατρο Σταθμός, το 2024.

Ακόμη, έχει παρουσιάσει ραδιοφωνικές εκπομπές και έχει «ντύσει» με τη φωνή της ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, καθώς και τα τρέιλερ των ταινιών της τηλεόρασης του SKAI, στο διάστημα 1994-1998.

Τέλος, η Μαρία Ζορμπά διδάσκει το μάθημα της υποκριτικής και του αυτοσχεδιασμού στο «Θέατρο των Αλλαγών» και στη Δραματική σχολή Αγ. Βαρβάρας – Ιάκωβος Καμπανέλλης, από το 2015.

Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος και η σχέση με τη μητέρα της

Η Μαρία Ζορμπά δίνει σπάνια συνεντεύξεις και ελάχιστα είναι αυτά που γνωρίζουμε για την προσωπική της ζωή.

Ωστόσο, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο viewtag.gr, το 2019 είχε αποκαλύψει πως: « Είχα κάνει πολύ μικρή έναν ιδιαίτερο γάμο και τον λέω έτσι, γιατί είχε γίνει κάπως μεταξύ μας σε μια εκκλησία, δεν είχε γίνει κανονικό μυστήριo. Ήταν χίπικος, αυτοσχέδιος, κάποιοι όρκοι μόνοι μας σ’ ένα μοναστήρι και στη συνέχεια η σχέση είχε όλα τα συστατικά ενός γάμου. Εγώ δεν είμαι υπέρ του πολιτικού γάμου. Αν το ξανακάνω, το σκέφτομαι, θα ήθελα στην εκκλησία και κανονικό μυστήριο».

Στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει και για τη σχέση με τη μητέρα της. Επειδή ήταν δακτυλογράφος, εργαζόταν το πρωί και το απόγευμα και ουσιαστικά μεγάλωσε χωρίς εκείνη.

«Επειδή μεγάλωσα, κάπως χωρίς αυτήν, γιατί εργαζόταν πολλές ώρες κι ουσιαστικά με μεγάλωσε μια θεία μου, ήταν μια απόμακρη παρουσία στη ζωή μου. Δεν ήταν κοντά μου στην καθημερινότητα κι επειδή έφυγα μικρή από το σπίτι, δεν πρόλαβα να τη γνωρίσω. Ουσιαστικά, τώρα τη γνωρίζω, που έχει μεγαλώσει και την έχω πάρει κοντά μου», είχε εξομολογηθεί πριν μερικά χρόνια η Μαρία Ζορμπά.