Αυστραλία: Ξεκινά η απαγόρευση των social media σε εφήβους και παιδιά

Αυστραλοί έφηβοι κατέφυγαν στα social media για τελευταία φορά, αποχαιρετώντας τους ακόλουθούς τους και θρηνώντας την απώλεια των πλατφορμών που σημάδεψαν τη ζωή τους, λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ, την Τετάρτη, μια παγκόσμιας πρωτιάς απαγόρευση.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα – ώρα εφαρμογής του μέτρου (1300 GMT της Τρίτης) – επικράτησε καταιγισμός αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων από εφήβους αλλά και ενήλικες σε TikTok, Instagram και Reddit.

«Θα μου λείψετε», έγραψε ο 29χρονος δημιουργός από τη Μελβούρνη, Τζος Πάρτινγκτον, που ανεβάζει κωμικά σκετς για την αυστραλιανή ζωή σε περισσότερους από 75.000 ακολούθους στο TikTok.

Η Αυστραλία έχει διατάξει δέκα μεγάλες πλατφόρμες – μεταξύ των οποίων TikTok, YouTube της Alphabet και Instagram και Facebook της Meta – να μπλοκάρουν περίπου ένα εκατομμύριο χρήστες κάτω των 16 ετών, αλλιώς κινδυνεύουν με βαρύτατα πρόστιμα.

Ήδη, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν απενεργοποιηθεί γύρω στους 200.000 λογαριασμούς μόνο στο TikTok, ενώ «εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη» αναμένεται να μπλοκαριστούν τις επόμενες ημέρες.

Περιορισμοί χρήσης των social media για ανήλικους στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ Γιούτα, Λουιζιάνα και Φλόριντα ζητούν πλέον γονική συνεννεση για χρήση των σόσιαλ μίντια από ανηλίκους ενώ απαγορεύουν την χρήση για παιδιά κάτω των 13 ετών

