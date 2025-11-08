Δανία: Απαγορεύει τη χρήση social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

«Κλέβουν την παιδική ηλικία», λέει η κυβέρνηση

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου από unsplash
Η Δανία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που προχωρά σε ριζοσπαστικό περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνοντας την απαγόρευση χρήσης των social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες σε παιδιά άνω των 13 ετών, εφόσον το κρίνουν ασφαλές, ωστόσο ο γενικός κανόνας θα είναι σαφής: κανένα παιδί κάτω των 15 δεν θα έχει λογαριασμό σε κοινωνικά δίκτυα χωρίς γονική συναίνεση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

ΔΑΝΙΑ
 |
SOCIAL MEDIA
 |
ΑΠΟΓΟΡΕΥΣΗ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
 |
NEWPOST
 |
NEWPOST.GR
