Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την πιο καταπληκτική τυρόπιτα στο Breakfast@star

Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρωινό Πέμπτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκες στην κουζίνα του Breakfast@Star και έφτιαξε την πιο νόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά, μία συνταγή που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.

Νόστιμο ρολό κοτόπουλο γεμιστό με κίτρινο ελαφρύ τυρί και λαχανικά

Δείτε βήμα βήμα τη διακασία, όπως την έδειξε ο σεφ στους τηλεθεατές της εκπομπής.

 

Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά


Υλικά της συνταγής

• 400 γρ. φύλλο κανταΐφι 
• 250 γρ. φέτα τριμμένη
• 150 γρ. κασέρι ή γραβιέρα τριμμένη
• 150 γρ. γαλοπούλα
• 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο
• 3 αυγά
• 250 ml γάλα
• 100 ml κρέμα γάλακτος 
• 2 κ.σ. βούτυρο λιωμένο
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• Πιπέρι
 

Πένες σουφλέ με μπεσαμέλ- έκπληξη

Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά

Εκτέλεση της συνταγής

  • Ξεψάχνισε καλά το κανταΐφι με τα χέρια, να αφρατέψει.
  • Περιχύνεις με το λιωμένο βούτυρο και το ελαιόλαδο, ανακατεύεις απαλά να πάει παντού.
  • Ετοίμασε τη γέμιση: Σε μπολ βάλε φέτα, κασέρι, γαλοπούλα, δυόσμο και λίγο πιπέρι. Ανακάτεψε.
  • Στρώσε στο ταψί
  • Βάλε τη μισή ποσότητα κανταΐφι στον πάτο και άπλωσέ το.
  • Ρίξε τη γέμιση ομοιόμορφα.
  • Κάλυψε με το υπόλοιπο κανταΐφι και πίεσε ελαφρά. 
  • Χτύπησε αυγά, γάλα, κρέμα και μοσχοκάρυδο (αν χρησιμοποιήσεις).
  • Περιχύνεις το μείγμα ομοιόμορφα πάνω στο κανταΐφι.
  • Άφησέ το να σταθεί 10–15 λεπτά να τραβήξει τα υγρά.
  • Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C (αέρα) για 40–45 λεπτά, μέχρι να γίνει χρυσαφένιο και τραγανό.

Δείτε το Breakfast@Star

 

