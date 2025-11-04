Πένες σουφλέ με μπεσαμέλ- έκπληξη

Αν είστε μακαρονάδες και θέλετε να δοκιμάσετε μία συνταγή που να ξεφεύγει τελείως από τις κλασικές δοκιμάστε να ετοιμάσετε αυτή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ετεοκλής Παύλου, Ελένη Χατζίδου, Γιώργος Ρήγας

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και ετοίμασε σουφλέ κάνοντας όμως μία μπεσαμέλ διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει καθώς χρησιμοποίησε ως βασική της στοιχείο, τον βασιλικό.

Σουφλέ με μπεσαμέλ

Πένες σουφλέ με αρωματισμένη μπεσαμέλ απο πέστο βασιλικού

Υλικά της Συνταγής

• 400 γρ. πένες

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη

• 1 κ.γ. ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, βασιλικός ή ρίγανη

• 200 γρ. μοτσαρέλα σε κύβους

• 50 γρ. παρμεζάνα





Για τη μπεσαμέλ

• 2 κ.σ. βούτυρο

• 2 κ.σ. αλεύρι

• 500 ml γάλα

• Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο





Για το πέστο βασιλικού

• 1 φλ. φρέσκος βασιλικός

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 2 κ.σ. κουκουνάρι

• 4 κ.σ. ελαιόλαδο

• 2 κ.σ. παρμεζάνα



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Βράζεις τις πένες 2’ λιγότερο από τις οδηγίες. 2. Φτιάχνεις τη σάλτσα ντομάτας: Σοτάρισε κρεμμύδι + σκόρδο στο ελαιόλαδο, ρίξε ντομάτα, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, βασιλικό. Βράσε 10–15’. 3. Ετοιμάζεις τη μπεσαμέλ: • Λιώνεις το βούτυρο, ρίχνεις το αλεύρι, ανακατεύεις 1’. • Προσθέτεις το γάλα σιγά σιγά, ανακατεύεις μέχρι να πήξει. • Αλατοπιπερώνεις και βάζεις λίγο μοσχοκάρυδο. 4. Φτιάχνεις το πέστο: Όλα τα υλικά στο μούλτι μέχρι να γίνει παχύρρευστη σάλτσα. 5. Ενώνεις: Ανακάτεψε το πέστο με τη μπεσαμέλ (3–4 κ.σ. πέστο μέσα στην κρέμα). 6. Συναρμολόγηση στο ταψί: • Στρώσε τις πένες ανακατεμένες με τη σάλτσα ντομάτας. • Ρίξε επάνω κομμάτια μοτσαρέλας. • Κάλυψε με τη μπεσαμέλ πέστο. • (Προαιρετικά) πασπάλισε λίγη παρμεζάνα. 7. Γκρατινάρεις στους 200 °C για 20–25’ μέχρι να πάρει χρυσοπράσινη κρούστα και να κάνει “φουσκάλες”.

