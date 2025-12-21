Κώστας Ανεστίδης: «Δέχομαι λάσπη», λέει για τον έλεγχο εις βάρος του

Η πρώτη αντίδρασή του στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Ρ. Λεπίδου - Δ. Τζιότζιου, μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ελέγχεται για το ενδεχόμενο να έλαβε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω των 120.000.

Ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης

Ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων, μπήκε στο στόχαστρο προκαταρκτικής έρευνας, μετά από εισαγγελική παραγγελία, στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως γνωρίζουμε, αυτήν την περίοδο, ελέγχονται χιλιάδες ΑΦΜ αγροτών και ένας απο αυτούς τους ελέγχους αφορά τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, σημείωσε στο ρεπορτάζ της η Ραλλιώ Λεπίδου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. Ο συγκεκριμένος έλεγχος αφορά το χρονικό διάστημα 2019-2024 όταν, o κ. Ανεστίδης φέρεται να εισέπραξε 122.765 ευρώ για 16 αγροτεμάχια, για τα οποία, υπάρχουν πληροφορίες πώς υπάρχουν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του.

Κώστας Ανεστίδης: «Δέχομαι λάσπη», λέει για τον έλεγχο εις βάρος του

Ο κ. Ανεστίδης φέρεται να πληροφορήθηκε την είδηση για τον έλεγχο εις βάρος του από τη δημοσιογράφο του Star: «Τον συνάντησα το πρωί εδώ στα Μάλγαρα, έπεσε από τα σύννεφα, δεν γνώριζε για τους ελέγχους, έμαθε από εμάς για αυτό που συμβαίνει», είπε η Ραλλιώ Λεπίδου, μεταδίδοντας στη συνέχεια την πρώτη αντίδραση του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή: 

«Ο κ. Ανεστίδης έκανε λόγο για "λάσπη" και μάλιστα μας είπε πως όταν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, θα κινηθεί με αγωγές. Εδώ πάντως, όλοι οι αγρότες είναι κάθετοι, δεν πιστεύουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα δούμε τι θα προκύψει μετά τον έλεγχο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος», κατέληξε η δημοσιογράφος του Star.

Αγρότες: Κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά

Στο μεταξύ, το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε νέα σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας με τους αγρότες να αποφασίζουν να κλείσουν τη Δευτέρα τα Τέμπη για τα φορτηγά. Τις πληροφορίες για όσα αποφάσισαν οι αγρότες, μετέδωσε η δημοσιογράφος του Star, Δήμητρα Τζιότζιου, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. 

Αγρότες: Αποφασίζουν αν θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών

Αγρότες: Κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά

Συγκεκριμένα, αύριο Δευτέρα, αγρότες όχι μόνο από το μπλόκο της Νίκαιας αλλά και από άλλα μπλόκα, θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους
στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης και θα φτάσουν στις σήραγγες των Τεμπών, τις οποίες θα αποκλείσουν για πέντε ώρες. Ο αποκλεισμός θα είναι μόνο για τα φορτηγά και όχι για αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Οι αγρότες θέλουν με αυτή την κίνηση να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι έχει γεμίσει η αγορά με εισαγόμενα προϊόντα τη στιγμή που τα τοπικά  προϊόντα σαπίζουν στις αποθήκες. Αύριο το βράδυ, θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους στην άκρη της Εθνικής Οδού, απελευθερώνοντας άλλη μια λωρίδα κυκλοφορίας. «Εμείς έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας», λένε, «θα κάνουμε το καλό για τους πολίτες για να μπορούν να ταξιδέψουν. Τώρα το τι θα κάνει η αστυνομία είναι δικό της θέμα».

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία έχει ζητήσει από τους αγρότες να αποσύρουν όλα τα τρακτέρ από το οδόστρωμα, προκειμένου η διέλευση των οχημάτων να γίνει απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδεχομένως να μην επιτρέψει τη διέλευση οχημάτων.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
