Ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης

Προκαταρκτική έρευνα για φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις

Ελλαδα
Κώστας Ανεστίδης
Ακούστε το άρθρο

Σε προκαταρκτική έρευνα έχει τεθεί ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία που αφορά πιθανές παράνομες επιδοτήσεις.

Η έρευνα διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και επικεντρώνεται σε υπόθεση που αφορά οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765 ευρώ για 16 αγροτεμάχια του Ανεστίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω προτεραιοποιημένου ελέγχου των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, κατά τον οποίο εντοπίστηκε το ΑΦΜ του αγροτοσυνδικαλιστή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε λεπτομερή ανάλυση των αιτήσεων που υπέβαλε ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2019–2024, εστιάζοντας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των δηλωθέντων εκτάσεων.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και των δηλωμένων ιδιοκτησιών. Συγκεκριμένα, 16 αγροτεμάχια εμφανίζονταν είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα, χωρίς ωστόσο να συμφωνούν τα δεδομένα με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί. Η περαιτέρω διασταύρωση με τον Οργανισμό Πληρωμών αποκάλυψε ότι για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια είχε καταβληθεί συνολικό ποσό 122.765,04 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση.

Τα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνουν ότι το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που έλαβε ο Ανεστίδης την περίοδο 2019–2024 ξεπερνά τα 210.000 ευρώ. Παράλληλα, για το 2025 έχει υποβληθεί νέα αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, η οποία περιλαμβάνει 17 αγροτεμάχια, πολλά από τα οποία ταυτίζονται με εκείνα των προηγούμενων ετών.

Η προκαταρκτική εξέταση έχει στόχο να διαπιστώσει αν οι αναντιστοιχίες στις δηλώσεις συνιστούν παράνομη οικονομική ενίσχυση και ποιοι ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση. Η διερεύνηση της υπόθεσης θα καθορίσει αν θα ασκηθούν περαιτέρω ποινικές ή διοικητικές ενέργειες, ενώ παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαφάνειας και της νομιμότητας στις αγροτικές επιδοτήσεις, εντείνοντας τη συζήτηση για τον τρόπο ελέγχου και την ευθύνη των εμπλεκομένων στην αγροτική παραγωγή.

