Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision

Ποιος είναι ο Akylas που κάνει τα social media να φωνάζουν «Φέρτο»; / Βίντεο: Alpha

Ο Akylas είναι μόλις 26 χρόνων και έχει καταφέρει να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του τη φετινή χρονιά με το «Ferto», ένα από τα υποψήφια τραγούδια για την Eurovision 2026.

Ανερχόμενος καλλιτέχνης που ξεχωρίζει για τον εναλλακτικό του ήχο. Συνδυάζει pop, indie και ηλεκτρονικά στοιχεία, με δυνατούς και άμεσους στίχους, καθώς και έντονη σκηνική παρουσία.

Γνωρίζοντας τον Ακύλα Μυτιληναίο - Το βιογραφικό του τραγουδιστή

Ο Akylas (Ακύλας Μυτιληναίος) κατάγεται από τις Σέρρες, γεννήθηκε το 1999, είναι 26 ετών, Δίδυμος και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @akylas__

Είναι αυτοδημιούργητος μουσικός, στιχουργός και ερμηνευτής και ανήκει στη νέα γενιά της indie pop σκηνής

Από το 2022 εργάζεται ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια , ενώ το τελευταίο διάστημα έχει εδραιώσει την παρουσία του και στην underground σκηνή της Αθήνας, με καλλιτεχνικά projects, που ξεχωρίζουν για τον αυθεντικό τους χαρακτήρα

, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει εδραιώσει την παρουσία του και στην underground σκηνή της Αθήνας, με καλλιτεχνικά projects, που ξεχωρίζουν για τον αυθεντικό τους χαρακτήρα Μέσω του δυνατού προφίλ που διατηρεί στα social media με χιλιάδες followers, οι διασκευές του Ακύλα έγιναν viral στο TikTok και ήταν αυτές που του άνοιξαν τον δρόμο για τη δισκογραφία στην Αθήνα

Μέσα από τη μουσική του, ο Ακύλας θέλει να περάσει μηνύματα για την αγάπη, την αυτοέκφραση και την κοινωνική δικαιοσύνη

Από τις πρώτες του επιτυχίες που τον σύστησαν ευρύτερα στο κοινό είναι το single «Ατελιέ», ενώ τραγούδια όπως τα «Φθηνόκρασο» και «Έλα κοντά», έχουν εδραιώσει την καλλιτεχνική του ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή

Το pop-electro τραγούδι «Ferto», με το οποίο ο Akylas διεκδικεί μία θέση στον εθνικό τελικό της 15ης Φεβρουαρίου, όπου και θα αποφασιστεί ποιος θα είναι εκείνος που θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, είναι εμπνευσμένο από τις προσωπικές εμπειρίες του καλλιτέχνη και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του και μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία και την ευγνωμοσύνη

της 15ης Φεβρουαρίου, όπου και θα αποφασιστεί ποιος θα είναι εκείνος που θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, είναι εμπνευσμένο από τις προσωπικές εμπειρίες του καλλιτέχνη και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του και Με την αυθεντικότητα και την ενέργειά του, ο Akylas συνεχίζει να κερδίζει την προσοχή τόσο του κοινού όσο και της μουσικής βιομηχανίας.

Ακούστε το τραγούδι «Ferto»:

Μουσική: Akylas, Papatanice & TEO.x3

Στίχοι: Akylas και Ορφέας Νόνης

Οι στίχοι του τραγουδιού «Ferto»

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο

Mi ambicion es fuego, nunca fracaso

No hay limite ,todo lo arraso

Κυνηγάω τα πάντα µέχρι να τα φτάσω

Θελω ενα στέµµα κι έναν θρόνο να κάτσω

Ενα µπλοκ επιταγών και check σε όλους να γράψω

Φέρε µου ενα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω

φέρτα µου όλα όλα πάλι δε θα χορτάσω

PRE-CHORUS

Real estate, φέρτο

Sashimi tuna, φέρτο

Χρυσό ρολόι γυαλί designer σου λέω φέρτο

Leather παλτό, φέρτο

Και escargot, φέρτο

Rally cars , yacht µε stars σου ειπα φερτο

CHORUS

Φέρτο , φέρτο , φέρτο

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο

VERSE 2

Je veux le sommet, pas juste un pas,

rien ne me suffit, je réclame tout ça.

Ακόµη κι όλα δεν είναι αρκετά

Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά

Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά

ρούχα επιλεγµένα που ‘ναι τόσο ακριβά

Να φωνάζουν το όνοµα µου τόσο δυνατά

Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά

PRE-CHORUS 2

Diamond rings, φέρτο

Cuban links, φέρτο

Submarines , jet machines θέλω οπότε φέρτο

Γη κι ουρανό, φέρτο

Τον κόσµο όλο, φέρτο

Εντός κι εκτός πλανήτη, αν δεν το χω φέρτο

CHORUS

Φέρτο , φέρτο , φέρτο

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο

POST-CHORUS

Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά

ρούχα επιλεγµένα που ‘ναι τόσο ακριβά

Να φωνάζουν το όνοµα µου τόσο δυνατά

Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά

BRIDGE

Κοίτα µαµά , όσα

στερηθήκαµε παλιά

Νιώθω πως θα καταφέρω

Να προσφέρω

Μη µας λείψει κάτι ξανά

Δες µε µαµά,

αγοράζω να κλείσω κενά

Θα σου πάρω και σένα πολλά

Σπίτια αµάξια και εξοχικά

Βέβαια..αν κερδίσω…

WHATEVER, κατάλαβες.. οπότε..

LAST-CHORUS

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ

Σου είπα φέρτο

Δισκογραφία

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Akylas έχει στο ενεργητικό του κάποιες αρκετά ενδιαφέρουσες single κυκλοφορίες: