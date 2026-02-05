Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision

Ο Akylas είναι μόλις 26 χρόνων και έχει καταφέρει να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του τη φετινή χρονιά με το «Ferto», ένα από τα υποψήφια τραγούδια για την Eurovision 2026.
Ανερχόμενος καλλιτέχνης που ξεχωρίζει για τον εναλλακτικό του ήχο. Συνδυάζει pop, indie και ηλεκτρονικά στοιχεία, με δυνατούς και άμεσους στίχους, καθώς και έντονη σκηνική παρουσία.
Γνωρίζοντας τον Ακύλα Μυτιληναίο - Το βιογραφικό του τραγουδιστή
- Ο Akylas (Ακύλας Μυτιληναίος) κατάγεται από τις Σέρρες, γεννήθηκε το 1999, είναι 26 ετών, Δίδυμος και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @akylas__
- Είναι αυτοδημιούργητος μουσικός, στιχουργός και ερμηνευτής και ανήκει στη νέα γενιά της indie pop σκηνής
- Από το 2022 εργάζεται ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει εδραιώσει την παρουσία του και στην underground σκηνή της Αθήνας, με καλλιτεχνικά projects, που ξεχωρίζουν για τον αυθεντικό τους χαρακτήρα
- Μέσω του δυνατού προφίλ που διατηρεί στα social media με χιλιάδες followers, οι διασκευές του Ακύλα έγιναν viral στο TikTok και ήταν αυτές που του άνοιξαν τον δρόμο για τη δισκογραφία στην Αθήνα
- Μέσα από τη μουσική του, ο Ακύλας θέλει να περάσει μηνύματα για την αγάπη, την αυτοέκφραση και την κοινωνική δικαιοσύνη
- Από τις πρώτες του επιτυχίες που τον σύστησαν ευρύτερα στο κοινό είναι το single «Ατελιέ», ενώ τραγούδια όπως τα «Φθηνόκρασο» και «Έλα κοντά», έχουν εδραιώσει την καλλιτεχνική του ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή
- Το pop-electro τραγούδι «Ferto», με το οποίο ο Akylas διεκδικεί μία θέση στον εθνικό τελικό της 15ης Φεβρουαρίου, όπου και θα αποφασιστεί ποιος θα είναι εκείνος που θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, είναι εμπνευσμένο από τις προσωπικές εμπειρίες του καλλιτέχνη και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του και μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία και την ευγνωμοσύνη
- Με την αυθεντικότητα και την ενέργειά του, ο Akylas συνεχίζει να κερδίζει την προσοχή τόσο του κοινού όσο και της μουσικής βιομηχανίας.
Ακούστε το τραγούδι «Ferto»:
Μουσική: Akylas, Papatanice & TEO.x3
Στίχοι: Akylas και Ορφέας Νόνης
Οι στίχοι του τραγουδιού «Ferto»
Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο
Mi ambicion es fuego, nunca fracaso
No hay limite ,todo lo arraso
Κυνηγάω τα πάντα µέχρι να τα φτάσω
Θελω ενα στέµµα κι έναν θρόνο να κάτσω
Ενα µπλοκ επιταγών και check σε όλους να γράψω
Φέρε µου ενα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω
φέρτα µου όλα όλα πάλι δε θα χορτάσω
PRE-CHORUS
Real estate, φέρτο
Sashimi tuna, φέρτο
Χρυσό ρολόι γυαλί designer σου λέω φέρτο
Leather παλτό, φέρτο
Και escargot, φέρτο
Rally cars , yacht µε stars σου ειπα φερτο
CHORUS
Φέρτο , φέρτο , φέρτο
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο
VERSE 2
Je veux le sommet, pas juste un pas,
rien ne me suffit, je réclame tout ça.
Ακόµη κι όλα δεν είναι αρκετά
Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά
Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά
ρούχα επιλεγµένα που ‘ναι τόσο ακριβά
Να φωνάζουν το όνοµα µου τόσο δυνατά
Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά
PRE-CHORUS 2
Diamond rings, φέρτο
Cuban links, φέρτο
Submarines , jet machines θέλω οπότε φέρτο
Γη κι ουρανό, φέρτο
Τον κόσµο όλο, φέρτο
Εντός κι εκτός πλανήτη, αν δεν το χω φέρτο
CHORUS
Φέρτο , φέρτο , φέρτο
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο
POST-CHORUS
Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά
ρούχα επιλεγµένα που ‘ναι τόσο ακριβά
Να φωνάζουν το όνοµα µου τόσο δυνατά
Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά
BRIDGE
Κοίτα µαµά , όσα
στερηθήκαµε παλιά
Νιώθω πως θα καταφέρω
Να προσφέρω
Μη µας λείψει κάτι ξανά
Δες µε µαµά,
αγοράζω να κλείσω κενά
Θα σου πάρω και σένα πολλά
Σπίτια αµάξια και εξοχικά
Βέβαια..αν κερδίσω…
WHATEVER, κατάλαβες.. οπότε..
LAST-CHORUS
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ ΜΟΥ ΦΕΡΤΟ
Σου είπα φέρτο
Δισκογραφία
Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Akylas έχει στο ενεργητικό του κάποιες αρκετά ενδιαφέρουσες single κυκλοφορίες:
- 2023: Ekdilosou (Εκδηλώσου)
- 2024: Atelier (Ατελιέ)
- 2025: Fthinokraso (Φθηνόκρασο)
- 2025: Ela konta (Έλα κοντά)
- 2026: Ferto (Φέρτο) - Συμμετοχή για τη Eurovision