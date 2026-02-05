«Η Ανάστασις» του Λέοντος Τολστόι

Στο ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative από Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

05.02.26 , 10:52 «Η Ανάστασις» του Λέοντος Τολστόι
Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
«Η Ανάστασις» του Λέοντος Τολστόι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Η Ανάστασις» του Λέοντος Τολστόι, δραματοποιείται και παρουσιάζεται ως μια ολοκληρωμένη σκοτεινή αφήγηση, όπου η σκληρότητα του κόσμου συναντά τον μύθο της λύτρωσης.

Το τελευταίο κείμενο του Τολστόι συνομιλεί στο σήμερα ως θεατρικό κείμενο σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλλου. Οι τολστοϊκοί ήρωες του 1899, μέσα από την διασκευή και δραματουργική επεξεργασία της Δάφνης Λιανάκη ζωντανεύουν στο θέατρο Noūs.

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκονται η αδικία και η διαβρωτική δύναμη ενός λανθασμένα δομημένου συστήματος που εγκλωβίζει ανθρώπους, καταστρέφει ζωές και καθορίζει τύχες. Οι ήρωες παλεύουν με τις συνέπειες των επιλογών τους, αλλά και με την κοινωνική βία που τους περιβάλλει: από μικρές, αθέατες πληγές έως μεγάλα συλλογικά εγκλήματα που περνούν ατιμώρητα.

Η παράσταση επιχειρεί να φέρει στο φως το ερώτημα της «αναστάσεως» μέσα σε έναν κόσμο που συχνά αρνείται οποιαδήποτε κάθαρση. Ένα σκοτεινό ταξίδι που ζητά από τον θεατή να σκεφτεί τη δική του θέση μέσα σε αυτό.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Το θεατρικό κείμενο παρακολουθεί το ηθικό και πνευματικό ταξίδι του πρίγκιπα Νεχλιούντοφ, ο οποίος αναγνωρίζει ως κατηγορούμενη σε μια δίκη την Κατιούσα Μάσλοβα, μια γυναίκα που είχε ερωτευθεί και στη συνέχεια εγκαταλείψει χρόνια πριν, οδηγώντας την σε κοινωνική πτώση. Επιδιώκοντας να αναλάβει την ευθύνη του, αποφασίζει να την ακολουθήσει και να επανορθώσει, παρά την αντίστασή της αλλά και την αδιαφορία της κοινωνίας. Καθώς η Μάσλοβα καταδικάζεται άδικα και εξορίζεται στη Σιβηρία, ο Νεχλιούντοφ ακολουθώντας την στο ταξίδι αυτό, περνά από μια βαθιά εσωτερική κάθαρση, βλέποντας κατάματα τη διαφθορά του δικαστικού συστήματος, την κοινωνική αδικία και τις ταξικές ανισότητες. Η παράλληλη διαδρομή τους γίνεται μια πορεία αντίστασης απέναντι στους θεσμούς που συνθλίβουν τους αδύναμους. Οι δύο ήρωες αναζητούν μια νέα αρχή.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

«Η Ανάστασις» είναι μια τομή πάνω στο σώμα της κοινωνίας. Ο Τολστόι απογυμνώνει ένα σύστημα που λειτουργεί υπέρ των λίγων και εις βάρος των πολλών, κι αυτό είναι το βασικό σημείο από το οποίο ξεκινά η παράστασή μας. Ο Νεχλιούντοφ και η Κατιούσα δεν είναι μόνο δύο άνθρωποι με κοινό παρελθόν· είναι δύο διαφορετικές θέσεις μέσα σε μια κοινωνική μηχανή που μοιράζει τη μοίρα των ανθρώπων ταξικά, ασύμμετρα, άδικα.

Ο Νεχλιούντοφ κουβαλά πάνω του την αόρατη ασπίδα της τάξης του, η οποία του επέτρεψε να προχωρήσει χωρίς συνέπειες. Η συνειδητοποίησή του δεν αφορά μόνο την ατομική ευθύνη, αλλά την ανακάλυψη ενός συστήματος που παράγει ενοχές για τους από κάτω και ατιμωρησία για τους από πάνω. Από την άλλη η πορεία της Κατιούσας μέσα από την αδικία είναι η πιο καθαρή καταγραφή της ταξικής βίας του έργου.

Το ενδιαφέρον μου στρέφεται στο ότι ένας ολόκληρος κόσμος χτίζεται πάνω σε θεσμούς που υποτίθεται πως απονέμουν δικαιοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα συντηρούν την ανισότητα. Πόσο μάλλον όταν ένα σύστημα μπορεί να είναι απολύτως νόμιμο και ταυτόχρονα βαθιά άδικο.

Η «Ανάστασις» εδώ δεν είναι θρησκευτική ούτε ατομικιστική. Είναι η ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος της κοινωνικής παραίτησης. . Είναι το αίτημα για έναν κόσμο όπου ο άνθρωπος δεν θα ορίζεται από τη θέση του στην πυραμίδα, αλλά από την αξία του.

Και σε αυτό το αίτημα, το έργο μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ — γιατί η αδικία μπορεί να είναι άχρονη, αλλά η αντίσταση σε αυτήν είναι πάντα παρούσα.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Λέον Τολστόι
Σκηνοθεσία: Βασίλης Τριανταφύλλου
Θεατρική Διασκευή : Δάφνη Λιανάκη
Σκηνικά: Νίκος Δεντάκης
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
Μουσική: Τάσος Σωτηράκης
Κινησιολογία: Φαίδρα Σούτου
Βοηθός ενδυματολόγου: Άννα Καλαθιανάκη
Β. Σκηνοθέτη: Δάφνη Λιανάκη
Φωτογραφίες/ Trailer/ Graphic designer : Βαγγέλης Ευαγγελίου
Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου
Βοηθός οργάνωσης παραγωγής: Νικολέτα Παπαδοπούλου

Παίζουν αλφαβητικά:

Δαβιλάς Αλέξανδρος, (Αντιεισαγγελέας, Γραμματέας Εισαγγελίας, Σιονμπόκ, Βασίλιεφ, Βαρόνος)
Δούβρης Σωτήρης, (Νεχλιούντοφ)
Ζουρελίδου Ελένη, (Αγκράφενα Πετρόβνα, Γραμματέας Εισαγγελίας, Μάρια Ιβάνοβνα, κατηγορούμενη Κοκκινοτρίχα)
Ηλιόπουλος Θοδωρής, (Πρόεδρος δικαστηρίου, Γιατρός, Μενσόφ φυλακισμένος, χωρικός Σελένιν, Νοβοντνόροφ)
Κουτουλάκη Ματουάλι, (Μάσλοβα)
Μηλιαράκη Ασπασία, (Κατηγορούμενη, Ευθυμία Μπότσκοβα, θεία, φυλακισμένη Καραμπλιόβα, Ματριόνα)
Μπάδρας Λυκούργος (Δεσμοφύλακας, κατηγορούμενος Καρτίνκιν, Τίχων, Φανάριν)

Πληροφορίες Παράστασης

Πρεμιέρα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 21:00

κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative

Τροίας 34 Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)
210 8237333

