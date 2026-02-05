Το Σόι Σου: Θα συνεχιστεί και του χρόνου; - Ο «Μιχάλης» απαντά!

Ο Γιάννης Δρακόπουλος βιώνει έντονα την επιτυχία τα τελευταία χρόνια μέσα από τον ρόλο του «Μιχάλη» στη σειρά «Το Σόι σου».

Ο Γιάννης Δρακόπουλος είναι ο «Μιχάλης Μπισμπίκης» στη σειρά «Το Σόι σου»

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε στα σενάρια που θέλουν την κωμική σειρά του Alpha να συνεχίζεται και την επόμενη χρονιά, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Breakfast@Star.

Αρχικά, αναφέρθηκε στην πολυαναμενόμενη επιστροφή της κωμωδίας: «Μια πολύ ωραία κατάσταση για μας όλη αυτή η ιστορία των γυρισμάτων, που το ξανακάνουμε αυτό μετά από τόσα χρόνια, που ξαναείμαστε πάλι μαζί. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ευτυχώς», ενώ συμπλήρωσε πως το reunion έγινε ομαλά, χωρίς κάποιο απρόοπτο στα γυρίσματα.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη που δείχνει όλα αυτά τα χρόνια: «Πάει πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που εξακολουθεί να μας δείχνει, να το πούμε έτσι, την προτίμηση και την αγάπη του γι’ αυτό που κάνουμε».

«Το Σόι σου»: Πήρε το «πράσινο φως» για την επόμενη σεζόν

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τις φήμες ότι «Το Σόι σου» θα πάρει το «πράσινο φως» και για την επόμενη σεζόν, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση: «Ναι, έτσι έχουμε ακούσει και εμείς, ότι θα συνεχιστεί».

«Το επίσημο είναι όταν έρχεται ένα συμβόλαιο να υπογράψεις. Από εκεί και πέρα, ναι, μας το έχουν πει, αλλά ξέρεις, το επίσημο είναι κάτι που… βγαίνει και το ανακοινώνει το κανάλι», πρόσθεσε.

Για το remake της σειράς, τόνισε πως υπήρχε αισιοδοξία, αλλά και επιφύλαξη σχετικά με την απήχηση που θα είχε: «Κοίταξε, ποτέ τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θέλει ο κόσμος ακριβώς. Υπήρχε μια αισιοδοξία, οι επαναλήψεις πήγαιναν πολύ καλά. Δεν υπήρχε φόβος ακριβώς, αλλά ούτε και σιγουριά ότι “εντάξει, αρέσει στον κόσμο και τελείωσε”. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος έχει κριτήριο, ο κόσμος ζητάει και νέα πολλές φορές πράγματα. Και ο κόσμος έχει και δίκιο», τόνισε.

Όσον αφορά το guest του Γιώργου Καπουτζίδη στη σειρά, υπογράμμισε πως δε γνωρίζει τον ρόλο που θα υποδυθεί, ενώ παραδέχτηκε πως, μετά από τόσα χρόνια, η σχέση του με το cast είναι οικογενειακή.

