Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Πρόκληση Άγκυρας: «Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί της Ελλάδας για 12 μίλια»

05.02.26 , 12:49 Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
Πολιτικη
Την Τετάρτη 11 Φεβουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 11 Φεβρουαρίου θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 

Η συνάντηση αναμένεται, τη στιγμή που η Άγκυρα προκαλεί με νέες δηλώσεις της, αναφορικά με τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.

ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα»

Μέσω του υπουργείου Άμυνας απάντησε στον Έλληνα πρωθυπουργό σχετικά με τις δηλώσεις του ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. 

«Η στάση της χώρας μας απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής. Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης.

Δένδιας: «Απαράδεκτες κι απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν»

Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες.

Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. 

Πυρά Φιντάν κατά Ελλήνων πολιτικών–«Δε δεχόμαστε υποδείξεις», λέει η Αθήνα

Μητσοτάκης: «Μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, δεν απαιτεί την έγκριση από κανέναν»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα είχε πει:

«Η Ελλάδα έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Το κάναμε στο Ιόνιο. Είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας που δεν απαιτεί την έγκριση από κανέναν».

Συρίγος: Τι σημαίνει η χωροθέτηση των θαλάσσιων πάρκων της Τουρκίας

Όσον αφορά στο πώς μπορεί να λυθεί το θέμα με την Τουρκία είχε πει:

«Μπορεί η λύση από μόνη της να είναι η παραπομπή της διαφοράς μας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Αλλά όσο υπάρχει στο τραπέζι η θεωρία των γκρίζων ζωνών και αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Εμείς δεν επενδύσαμε ποτέ στη στασιμότητα ως δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα κινείται, εξοπλίζεται. Έχουμε υποχρέωση να θωρακίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Εμείς δεν περιμένουμε παράθυρο ευκαιρίας με την Τουρκία χωρίς να επενδύουμε στη δική μας ισχύ».
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
 |
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
