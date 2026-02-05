Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ

Εξιτήριο πήρε σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η Σία Κοσιώνη, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ από τις 25 Ιανουαρίου με πνευμονία.

Η παρουσιάστρια είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκο και οι γιατροί έκριναν την εσπευσμένη μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης, ανέβασε φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ, ευχαριστώντας όσους έστειλαν μηνύματα και ευχές για καλή ανάρρωση.

«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο.

Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους. Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας.

Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους.

Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι.

Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας.»

Η Σία Κοσιώνη είχε βγει από τη ΜΕΘ από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και παρέμεινε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο μέχρι σήμερα.

Η παρουσιάστρια ένιωσε δυσφορία και αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν πως έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκο.

Αν κι η κατάστασή της παρουσιάζει συνεχή βελτίωση, οι γιατροί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα πλήρους ξεκούρασης πριν επιστρέψει στα τηλεοπτικά της καθήκοντα.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκος:

Ο πνευμονιόκοκος είναι ένα βακτήριο που προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η πνευμονία.