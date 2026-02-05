Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ

Το συγκινητικό μήνυμα του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 13:58 Ματθίλδη Μαγγίρα: Κατακεραυνώνει τον Τριαντάφυλλο
05.02.26 , 13:48 Κατερίνα Βρανά: «Μπράβο στην ΕΡΤ που επέλεξε άτομο με αναπηρία»
05.02.26 , 13:36 Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία
05.02.26 , 13:23 MasterChef: Τα κλάματα του Γιώργου στο συμβούλιο και τα απογοητευτικά πιάτα
05.02.26 , 13:17 Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ
05.02.26 , 13:14 Πένθος για τη Νίκη Κάρτσωνα - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
05.02.26 , 13:01 Τροχαίο με έναν νεκρό στη Θηβών - Χαλκίδας: Σμπαράλια το αυτοκίνητό του
05.02.26 , 12:49 Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
05.02.26 , 12:35 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ- Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος
05.02.26 , 12:34 Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας εντόπισε τον 64χρονο που είχε εξαφανιστεί
05.02.26 , 12:30 Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με αυτοάνοσο. Είχα έντονους πόνους»
05.02.26 , 12:16 Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
05.02.26 , 12:07 Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ
05.02.26 , 11:55 Εύκολη συνταγή για κέικ με γεύση μπισκότο και γλάσο από φρούτα του δάσους
05.02.26 , 11:25 Αθηναϊκός Qualco: Με το βλέμμα στους «4» της Ευρώπης
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ
Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ
Άση Μπήλιου: Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές κι ανατροπές!
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξιτήριο πήρε σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η Σία Κοσιώνη, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ από τις 25 Ιανουαρίου με πνευμονία.

Η παρουσιάστρια είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκο και οι γιατροί έκριναν την εσπευσμένη μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν μια δύσκολη... χρονιά, αλλά τα καταφέραμε»

Ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης, ανέβασε φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ, ευχαριστώντας όσους έστειλαν μηνύματα και ευχές για καλή ανάρρωση. 

«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο.

Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους. Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας.

Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους.

Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι.

Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας.»

Η Σία Κοσιώνη είχε βγει από τη ΜΕΘ από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και παρέμεινε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο μέχρι σήμερα.

Η παρουσιάστρια ένιωσε δυσφορία και αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν πως έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκο. 

Αν κι η κατάστασή της παρουσιάζει συνεχή βελτίωση, οι γιατροί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα πλήρους ξεκούρασης πριν επιστρέψει στα τηλεοπτικά της καθήκοντα.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκος:

Ο πνευμονιόκοκος είναι ένα βακτήριο που προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η πνευμονία. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top