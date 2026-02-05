Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας εντόπισε τον 64χρονο που είχε εξαφανιστεί

Βρέθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής

Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου) / Ο Βαγγέλης Γκούμας βρήκε 30χρονη που είχε εξαφανιστεί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η περιπέτεια του 64χρονου Ι.Λ.,τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Πειραιά στις 29 Ιανουαρίου, είχε αίσιο τέλος.

Ο 64χρονος εντοπίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής. Πολίτης, έχοντας δει το Missing Alert από το «Χαμόγελο του παιδιού», κάλεσε τον δημοσιογράφο του Star, Βαγγέλη Γκούμα και του είπε ότι ο άνδρας που αναζητούσαν οι αρχές ήταν δίπλα του, σε δωμάτιο βραχείας νοσηλείας. Ο Βαγγέλης Γκούμας με τη σειρά του επικοινώνησε με τον Κώστα Γιαννόπουλο για να τον ενημερώσει σχετικά. 

Για ακόμη μία φορά, η συμβολή του πολύπειρου ρεπόρτερ Βαγγέλη Γκούμα αποδείχθηκε καθοριστική. Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο του 2025 ο δημοσιογράφος βρήκε κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη 30χρονη γυναίκα που αναζητούταν. 

Ο ίδιος και το συνεργείο του Star ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές, καθώς και σε εκείνη την περίπτωση υπήρχε Missing Alert σε ισχύ. Οι γονείς της κοπέλας είχαν ευχαριστήσει τον Βαγγέλη Γκούμα για τη βοήθειά του.

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 30χρονης - Tη βρήκε δημοσιογράφος του Star

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του παιδιού» για τον εντοπισμό του 64χρονου 

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του παιδιού» για τον εντοπισμό του 64χρονου 

«Η περιπέτεια του Λ.Ι. έληξε σήμερα 4/2/2026, καθώς ο ενήλικας εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε από τον δημοσιογράφο του STAR, κύριο Γκούμα Βαγγέλη ότι ο ενήλικας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής, κατόπιν πληροφοριών που του είχαν γνωστοποιηθεί από ευαισθητοποιημένο πολίτη, ο οποίος αναγνώρισε τον ενήλικα από το Missing Alert. Για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε καθοριστική η ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert και η συνδρομή των πολιτών στον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου και στην περίθαλψή του.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 29/01/2026, εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Πειραιά, ο Ιωάννης Λεπίδας, 64 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις, 03/02/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, καθώς υπήρχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Λεπίδα Ιωάννη για την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί». 

 

 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 |
MISSING ALERT
