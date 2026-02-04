Άση Μπήλιου: Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές κι ανατροπές!

Η Άση Μπήλιου μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star, το πρωί της Τετάρτης 4/2, για τις ξαφνικές αλλά και καθοριστικές αλλαγές που φέρνει ο Ουρανός, ο οποίος επιστρέφει για τελευταία φορά σε ορθή πορεία στο ζώδιο του Ταύρου.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Ο Ουρανός γυρίζει για τελευταία φορά στο ζώδιο του Ταύρου σε ορθή πορεία. Ο Ουρανός ξεκίνησε από το 2018 σε αυτό το ζώδιο, έφερε πολλές ανατροπές, ο Ταύρος έχει να κάνει με την ύλη. Αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του χρήματος», δήλωσε αρχικά η έγκριτη αστρολόγος.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς η επιρροή του πλανήτη συνδέεται άμεσα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής μας:

«Ο Ουρανός έχει να κάνει με την τεχνολογία πάρα πολύ και με ό,τι είναι προοδευτικό και καινούριο. Όταν μπαίνει σε ένα ζώδιο που έχει να κάνει με το χρήμα, με την ύλη, είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Ένα από αυτά που άλλαξε είναι ο κόσμος των τραπεζών. Η διαχείριση τέλος πάντων του χρήματος γενικότερα κι εκεί πέρα είναι που έφερε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά το θέμα είναι ότι θα γίνει παρελθόν αυτή η θέση. Από τις 26 Απριλίου θα περάσει στο ζώδιο των Διδύμων κι εκεί θα αλλάξει η επικοινωνία. Άρα, οι αλλαγές πηγαίνουν σε αυτόν τον τομέα».

Όπως τόνισε η Άση Μπήλιου, η μετάβαση του Ουρανού στους Διδύμους σηματοδοτεί μια νέα εποχή, όπου στο επίκεντρο θα βρεθούν η επικοινωνία, η πληροφορία και ο τρόπος που ανταλλάσσουμε ιδέες, αφήνοντας πίσω μια μακρά περίοδο έντονων ανακατατάξεων σε οικονομικό και υλικό επίπεδο.

