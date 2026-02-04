Γιούλη Τσαγκαράκη: Οι Σέρρες, η νοηματική & η προφητεία της Κάρμεν Ρουγγέρη

Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε αποκλειστικά στο Breakfast@Star και στον Κωνσταντίνο Ντάφλο για τον ρόλο της θείας Σταματίνας στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σέρρες», που την καθιέρωσε στην καρδιά του ελληνικού κοινού.

«Ναι, θα ήθελα να τη συναντήσω άλλη μια φορά. Νομίζω ότι η Σταματίνα δεν έχει ακόμα δικαιωθεί. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον από τώρα και πέρα η ζωή της που έχει τακτοποιήσει κάποια πράγματα», είπε αρχικά και συμπλήρωσε, αναφερόμενη στις Σέρρες, που ήταν κομμένες και ραμμένες για το Netflix:

«Οι "Σέρρες" περίμεναν και ήταν έτοιμες για το Netflix. Που απ' ό,τι φάνηκε, το είδε πάρα πολύς κόσμος στο Netflix, όπως έγινε και στις "Σέρρες" ένα. Επομένως, στις "Σέρρες" δεν την ενδιέφεραν πολύ εάν θα έχει κάποια τηλεθέαση. Έτσι νομίζω».

Γιούλη Τσαγκαράκη: Η ιδιαίτερη σχέση της με την Κάρμεν Ρουγγέρη

Η αγαπημένη ηθοποιός, που αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στη σειρά «Τρομεροί γονείς» του Alpha, αποκάλυψε την προφητεία της Κάρμεν Ρουγγέρη για την καριέρα της στην υποκριτική, η οποία τελικά βγήκε αληθινή.

«Αχ, η Κάρμεν μου. Πολλά φιλάκια, της χρωστάω πολλά πράγματα, με έχει βοηθήσει και προσωπικά πάρα πολύ η Κάρμεν, σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Της έλεγα "πώς θα γίνει, πώς, τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά ρε παιδί μου;" και μου 'λεγε "μην ανησυχείς αγάπη μου", έτσι μου 'λεγε, "έχεις και το φιζίκ όλο, έχεις και αυτή τη μύτη, έχεις και αυτό το μέτωπο και όλο σου το πρόσωπο θα το δεις μετά τα 40". Και είχε, είχε δίκιο τελικά».

Γιούλη Τσαγκαράκη: Όσα δήλωσε στην κάμερα του Breakfast@Star

Με αφορμή τη συμμετοχή της σε παράσταση για κωφούς και βαρήκοους, η ίδια εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να σπουδάσει νοηματική πριν γίνει ηθοποιός.

«Την ομάδα αυτή λοιπόν την ανέλαβε και την εκπαίδευσε πάρα πολύ καλά η φίλη μου και σκηνοθέτις της παράστασης, η Έλλη Μερκούρη. Η παράσταση παίζεται στο θέατρο "Νους". Είναι με καθολική προσβασιμότητα. Μπορούν να τη δουν και ακούοντες και Κωφοί και βαρήκοοι», σημείωσε.

«Εγώ μεγάλωσα στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί λοιπόν, και στην πλατεία στα Λιονταράκια, έβλεπα πολλές φορές κωφούς και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η γλώσσα, αυτός ο κώδικας. Πέρασαν τα χρόνια, πήγα, τη σπούδασα και αυτό ήταν. Κόλλησα. Μετά μπήκα στο τμήμα διερμηνείας, αλλά είναι πολύ δύσκολες οι εξετάσεις για να γίνεις διερμηνέας και δικαίως, γιατί είσαι το αυτί του Κωφού», πρόσθεσε.

«Θα μπορούσες να είσαι διερμηνέας;», τη ρώτησε στο τέλος ο δημοσιογράφος, με την ίδια να απαντά: «Μα έτσι είχα πάει μετά στη διερμηνεία. Δηλαδή σκεφτόμουνα ότι θα 'θελα να το έχω και αυτό σαν επάγγελμα».

