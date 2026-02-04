Μιλένα Αποστολάκη: Οι viral ατάκες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές» που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στο YouTube, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχθηκαν τη Μιλένα Αποστολάκη, η οποία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ίδια μοιράστηκε περιστατικά, τα οποία έγιναν viral στα social media και λειτούργησαν, άθελά τους, ως αφορμή ώστε νέοι άνθρωποι, που μέχρι πρότινος δεν ενδιαφέρονταν για την πολιτική, να στραφούν προς την επικαιρότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αποκάλυψε με χιούμορ, ήταν η αντίδραση του ίδιου της του γιου, ο οποίος τη ρώτησε αιφνιδιασμένος «μαμά, τι γίνεται με σένα;», καθώς –όπως της είπε– όλοι οι φίλοι του μιλούσαν γι’ αυτά που έβλεπαν στα βίντεο από την εξεταστική. Μια ολόκληρη γενιά που συνήθως αγνοεί τέτοιες διαδικασίες, βρέθηκε ξαφνικά να συζητά ατάκες και στιγμιότυπα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, ήταν και ο «Φραπές». Οι απαντήσεις του, ο τρόπος έκφρασης και η συνολική του παρουσία έγιναν αντικείμενο σχολιασμού, memes και βίντεο με χιλιάδες προβολές στο διαδίκτυο!

«Εκτός από τον "φραπέ", παρέλασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τα στοιχεία της φαιδρότητας και θα έλεγα κάποιοι από αυτούς και με στοιχεία χυδαιότητας στην προσωπικότητά τους, στο πώς αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το κράτος... Και το δημόσιο χρήμα, ναι... Και ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι όταν στριμώχνονται δείχνουν και τον πραγματικό τους εαυτό.» είπε χαρακτηριστικά η Μιλένα Αποστολάκη.