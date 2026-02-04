Γνωστός stand-up comedian: «To 2024 μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος»

Συγκλονίζει με την εξομολόγησή του γνωστός stand-up comedian, ο οποίος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το 2024.

Ο λόγος για τον Ζήσης Ρούμπος που αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή του στα social media ότι διαγνώστηκε με δερματικό καρκίνο σε πρώιμο στάδιο, μια διάγνωση που -όπως ο ίδιος τόνισε- τον αιφνιδίασε, αλλά ευτυχώς πρόλαβε εγκαίρως.

«Το 2024 μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος. Ήμουν από τους τυχερούς που το πρόλαβα στην αρχή του», έγραψε χαρακτηριστικά, θέλοντας να περάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πρόληψης.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ζήσης Ρούμπος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη της έγκαιρης διάγνωσης, προτρέποντας τον κόσμο να μην αμελεί τους προληπτικούς ελέγχους και ειδικά τη χαρτογράφηση ελιών από δερματολόγο. Με ειλικρίνεια, παραδέχτηκε πως και ο ίδιος στο παρελθόν ανήκε σε εκείνους που έλεγαν το «έλα μωρέ», μέχρι τη στιγμή που όλα άλλαξαν.

Η ανάρτηση του Ζήση Ρούμπου