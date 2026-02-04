Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για την τραγωδία στη Χίο

Κόντρα για την τραγωδία στη Χίο (βίντεο Star)

Η πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο πυροδότησε νέα πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή, όπου συζητείται νέο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος ανέφερε

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη».

Πλεύρης: Οι δολοφόνοι διακινητές είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη

«Το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές παράνομων μεταναστών, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει» δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Διερεύνηση ζητά η αντιπολίτευση η οποία άσκησε έντονη κριτική αλλά με διαφορετική οπτική γωνία κάθε κόμματος, ανάλογα με την ιδεολογία του:

Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης (ANT1): «Οι κανόνες εμπλοκής πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές».

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος: «Στόχος δεν είναι επ’ ουδενί οι λιμενικοί. Το ζήτημα είναι ποιες εντολές δίνει η πολιτική ηγεσία στο Λιμενικό Σώμα».

Γ. Γ. ΚΚΕ: Δημήτρης Κουτσούμπας: «Καταρρίπτεται με πάταγο το αφήγημά σας για τη δήθεν καλή συνεργασία με τη νατοϊκή σύμμαχό σας, την Τουρκία, στο μεταναστευτικό».

Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος: «Ως καταδρομέας, ξέρετε τι μαθαίναμε, τι κάνουμε στα σύνορα: αλτ τις ει, αλτ τις ει; Και τι κάνουμε μετά, κύριε Πλεύρη; Μπουμπουνάς, δε γίνεται αλλιώς».

Πρόεδρος Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης: «Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων εγκληματικών πολιτικών αποτροπής».

Πρόεδρος Νίκης Δημήτρης Νατσιός: «Οι Τούρκοι εγκληματίες στέλνουν ανθρώπους να πνίγονται, το ξέρουμε αυτό, για να εκθέσουν τη χώρα μας».

Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Τι διάσωση είναι αυτή με νεκρούς και αγνοούμενους; Σε σώζω σκοτώνοντάς σε;»

Πρόεδρος Φωνής Λογικής: Αφροδίτη Λατινοπούλου ( Mega News): «Πολύ αυστηρές ποινές για τους λαθροδιακινητές, ακόμη και θανατική ποινή».

Πρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης (Open): «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει δομές στις χώρες προέλευσης».

Πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στα social media: «Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: καμιά συγκάλυψη!»

