Χίος: Συνελήφθη Μαροκινός ως διακινητής

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά το πολύνεκρο περιστατικό στη Χίο με τη σύγκρουση περιπολικού του Λιμενικού Σώματος με ταχύπλοο που μετέφερε παράνομους μετανάστες και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 και τον τραυματισμό αρκετών άλλων ατόμων (μεταξύ των οποίων και μέλη του περιπολικού του Λ.Σ.
ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο - «Χτενίζουν» την περιοχή για επιζώντες
Σύμφωνα με πληροφορίες έχει δοθεί εντολή από αρμόδιο εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού που εντοπίστηκε ανάμεσα στους υπόλοιπους αλλοδαπούς, κατόπιν σχετικών καταθέσεων που τον αναγνωρίζουν ως τον διακινητή.
Χίος: Επεισόδιο με Λιμενικό και διακινητές - Νεκροί και τραυματίες
Υπενθυμίζεται ότι το περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες να κινούνται ανοιχτά των Βροντάδων και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Ωστόσο, διακινητές στη λέμβο των μεταναστών φέρεται να επιχείρησαν να εμβολίσουν το σκάφος του Λιμενικού.