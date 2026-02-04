Χίος: Συνελήφθη Μαροκινός ως διακινητής

Με εντολή εισαγγελέα κατόπιν αναγνώρισής του από μετανάστες

Ελλαδα
Βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star για το πολύνεκρο περιστατικό στη Χίο
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά το πολύνεκρο περιστατικό στη Χίο με τη σύγκρουση περιπολικού του Λιμενικού Σώματος με ταχύπλοο που μετέφερε παράνομους μετανάστες και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 και τον τραυματισμό αρκετών άλλων ατόμων (μεταξύ των οποίων και μέλη του περιπολικού του Λ.Σ. 

ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο - «Χτενίζουν» την περιοχή για επιζώντες

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει δοθεί εντολή από αρμόδιο εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού που εντοπίστηκε ανάμεσα στους υπόλοιπους αλλοδαπούς, κατόπιν σχετικών καταθέσεων που τον αναγνωρίζουν ως τον διακινητή.

Χίος: Επεισόδιο με Λιμενικό και διακινητές - Νεκροί και τραυματίες

Υπενθυμίζεται ότι το περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες να κινούνται ανοιχτά των Βροντάδων και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Ωστόσο, διακινητές στη λέμβο των μεταναστών φέρεται να επιχείρησαν να εμβολίσουν το σκάφος του Λιμενικού.   

