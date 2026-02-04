Πυρηνικά όπλα: Εκπνέει η New START και ανοίγει ο ασκός του Αιόλου

Αν δεν μεσολαβήσει κάποια ευχάριστη έκπληξη της τελευταίας στιγμής, η ανθρωπότητα περνά ένα επικίνδυνο κατώφλι. Η συμφωνία New START, που υπεγράφη το 2010 στην Πράγα από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τον Ρώσο ομόλογό του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, παύει να ισχύει, βάζοντας τέλος στην τελευταία εναπομείνασα αμερικανορωσική συμφωνία ελέγχου στρατηγικών πυρηνικών όπλων.

Με τη λήξη της, κλείνει ουσιαστικά ένας κύκλος σχεδόν πενήντα ετών προσπαθειών περιορισμού των ατομικών όπλων, που ξεκίνησαν μετά την παρ’ ολίγον καταστροφική κρίση των πυραύλων στην Κούβα το 1962.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

