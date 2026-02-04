Δασκάλα γιόγκα ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων!

Βίντεο ντοκουμέντο με τη δασκάλα γιόγκα που έβαζε εκρηκτικούς μηχανισμούς στα οχήματα συγγενών και φίλων / Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Σοκάρουν τα πλάνα-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR από τη δράση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα, η οποία προφυλακίστηκε. Κατηγορείται ότι τοποθέτησε τρεις εμπρηστικούς – εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα συγγενικών και φιλικών της προσώπων.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Κατερίνα Μαστραντωνάκη, έχει καταγραφεί καρέ-καρέ η στιγμή της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στη Νέα Ερυθραία.

Φαίνεται η «πυρομανής» δασκάλα γιόγκα να πλησιάζει το όχημα γνωστού της στη Νέα Ερυθραία, να κινείται με απόλυτη ψυχραιμία και να τοποθετεί τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στον τροχό. Στη συνέχεια, απομακρύνθηκε γρήγορα.

Δευτερόλεπτα μετά, ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Ήταν η ίδια μέθοδος που χρησιμοποίησε και στην περίπτωση της θείας της, αδιαφορώντας για το αν η φωτιά θα επεκτεινόταν στην παρακείμενη πολυκατοικία.

Ποια είναι η δασκάλα γιόγκα που συνελήφθη

Η 56χρονη κάποτε μεσουρανούσε στα γυμναστήρια των Βορείων Προαστίων.

Σήμερα, φέρεται να μετέτρεψε τις προσωπικές της διαφορές σε έναν εμπρηστικό «πόλεμο».

Η άρνηση των θυμάτων να της δώσουν χρήματα ήταν, σύμφωνα με τις αρχές, η «σπίθα» που την οδήγησε στην κατασκευή των μηχανισμών.

Μέσα σε 12 ημέρες είχε τοποθετήσει τρεις εμπρηστικούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να την εντοπίσουν και να τη συλλάβουν, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να τους είπε:

«Πόσους εμπρησμούς θα μου χρεώσετε αυτή τη φορά;».

Η γυναίκα που δίδασκε ηρεμία και ευεξία, οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο οποίος μετά την απολογία της διέταξε τον εγκλεισμό της στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star