Εξαφάνιση Λόρας: Ο μυστηριώδης άνδρας κι ο ρόλος του αδελφού της

Άφαντη παραμένει η Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από το σπίτι της στην Πάτρα και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία βρίσκεται πλέον στη Γερμανία, αλλά κανείς δεν γνωρίζει πού.

Η οικογένειά της πλέον είναι πεπεισμένη πως κάποιος βοήθησε τη 16χρονη να επιστρέψει στη Γερμανία, καθώς το σχέδιο διαφυγής της ήταν καλά οργανωμένο.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ένας νεαρός άνδρας με μακριά μαλλιά, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρία, ήταν δίπλα στη Λόρα κατά τη διάρκεια της πτήσης της για Γερμανία, αλλά και στην αίθουσα αναμονής, ώστε να δουν και πώς σχετίζεται με την εξαφάνισή της.

Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες ότι η Λόρα εθεάθη στη Φρανκφούρτη, αλλά κανείς δε γνωρίζει αν το κορίτσι βρίσκεται ακόμα στη συγκεκριμένη πόλη ή έχει μετακινηθεί αλλού.

«Την είδα με ένα αγόρι, μπορεί να ήτανε 25 χρόνων, εκεί περίπου. Τη Λόρα την πρόσεξα όταν περάσαμε τον σταθμό της Φρανκφούρτης. Στην επόμενη στάση κάτι είπε το παιδί, μιλούσαν γερμανικά, κάτι είπε το παιδί και ακριβώς γύρισε αντί για να κοιτάξει έξω από το παράθυρο, γύρισε προς τη μεριά τη δικιά μου και είδα τη μύτη της την λεπτή», είπε μάρτυρας στο Mega.

Εξαφάνιση Λόρα: «Αν κρύβεται, τότε δε θέλει να επιστρέψει»

Ο ετεροθαλής αδελφός της Λόρας, ο οποίος μένει στο Αμβούργο, μίλησε στο Mega και είπε ότι αν και δεν είχε επαφές μαζί της, είναι πρόθυμος να τη βοηθήσει σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιο μέρος να μείνει ή κάποιον άνθρωπο να μιλήσει.

«Νομίζω πως αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει. Ξέρει πού μένω, μπορεί να μην έχει το τηλέφωνό μου, αλλά ξέρει πού μένω, αλλά δεν έρχεται, δεν ήταν τόσο κοντά μαζί μου. Και ξέρει ότι αν έρθει σε εμένα, θα την παραπέμψω στους γονείς της», είπε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού της Λόρας, ενώ ο ίδιος είπε στην εκπομπή Live News:

«Την τελευταία φορά που την είδα εγώ, ήταν 13 χρονών. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου. “Λόρα, ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ”, γιατί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα πρέπει να πάτε στους φίλους της».

Το σπίτι όπου έμενε η Λόρα με τους γονείς της στο Αμβούργο απέχει μόλις λίγα μέτρα από το διαμέρισμα που ζουν ο αδελφός της και η μητέρα του.

«Εμείς επιθυμούμε να είναι καλά το παιδί, αλλά όπως σας είπα, για εμάς είναι σαν να μιλάμε για ένα παιδί ενός γείτονα. Είναι φυσικά “πιο γνωστή μας” αλλά δεν είχαμε πολλά πάρε δώσε για να γνωρίζουμε περισσότερα. Αυτό που μου είπε ο πρώην μου ήταν ότι η Λόρα συνήθιζε να λέει πολλά ψέματα. Δεν της τα επέτρεπαν όλα και ξέρετε στην ηλικία της τα παιδιά αισθάνονται ότι είναι ήδη ενήλικες αλλά είναι ακόμη παιδιά. Εγώ νομίζω ότι μέσω του ίντερνετ ήρθε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι της έκαναν πλύση εγκεφάλου. Μπορεί να της είπαν πράγματα όπως ότι δεν χρειάζεται να εμπλακούν οι γονείς της. Κάποιοι παρακίνησαν τη Λόρα να το κάνει. Μόνη της είναι απίθανο να έπαιρνε τόσα ρίσκα», πρόσθεσε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού της 16χρονης.

Εξαφάνιση Λόρα: «Συνεχίστε να την ψάχνετε»

Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί η στάση που κρατούν οι γονείς της Λόρας, οι οποίοι πλέον γνωρίζουν ότι το παιδί τους είναι στη Γερμανία. Φαίνεται πως οι γονείς έχουν αφήσει τις έρευνες στα χέρια των αρχών, χωρίς να προχωρούν σε περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να βρουν το παιδί τους.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της 16χρονης, σε επικοινωνία με Γερμανό δημοσιογράφο ήταν εμφανώς εκνευρισμένος και αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία.

Τον ρώτησε λοιπόν ο δημοσιογράφος αν είχε κάποια νεότερα για την κόρη του. Η απάντησή του ήταν: «τίποτα απολύτως, εγώ αρκετά βοήθησα. Ό,τι ήταν να κάνω το έχω κάνει και αν εσείς επιθυμείτε συνεχίστε να ψάχνετε εσείς».

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη ταξίδεψε με την γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa από την Αθήνα στην Φρανκφούρτη την ίδια μέρα που έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα. Η εταιρεία απάντησε μόλις χθες στα αιτήματα των ελληνικών αρχών για πληροφορίες αναφορικά με την πτήση και το πώς ταξίδεψε η Λόρα, αναφέροντας σε email ότι ταξίδεψε μόνη.