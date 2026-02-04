Η Πένι, το ντόμπερμαν, κέρδισε το βραβείο σε διάσημο διαγωνισμό σκύλων!

Ξεχώρισε ανάμεσα σε 3.000 σκυλιά από 50 πολιτείες και 17 χώρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.02.26 , 14:08 Cash or Trash: Ένα εξαιρετικά σπάνιο αντικείμενο γοητεύει τους buyers
04.02.26 , 13:49 «Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
04.02.26 , 13:48 Στην αντεπίθεση η Τσολάκη: Η αποκάλυψη για το ραντεβού με άλλο κανάλι
04.02.26 , 13:39 Εξαφάνιση Λόρας: Ο μυστηριώδης άνδρας κι ο ρόλος του αδελφού της
04.02.26 , 13:25 Μητσοτάκης: «Δημιουργία υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»
04.02.26 , 13:06 Κληρονομιά χωρίς χρέη: Η αλλαγή που θα οδηγήσει σε μείωση των αποποιήσεων
04.02.26 , 13:01 Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys στην πλατεία Νερού
04.02.26 , 12:42 Η Ελλάδα κοντά στην απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 15
04.02.26 , 12:42 50 χρόνια Golf GTI: Η VW άνοιξε το επετειακό έτος στο Bremen Classic Motors
04.02.26 , 12:29 Η Πένι, το ντόμπερμαν, κέρδισε το βραβείο σε διάσημο διαγωνισμό σκύλων!
04.02.26 , 12:26 Δέσποινα Μοιραράκη: «Το Cash or Trash σκίζει» - Η απάντηση για 2η εκπομπή
04.02.26 , 12:17 Φτιάξε την πιο λαχταριστή Κεφαλλονίτικη κρεατόπιτα
04.02.26 , 12:06 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές σε 10 περιοχές από απόψε
04.02.26 , 12:01 Ρέμος - Βανδή: Tραγούδησαν για φιλανθρωπικό σκοπό - Ποιοι ήταν εκεί
04.02.26 , 11:43 Γιατρός δίνει συμβουλές για την πρόληψη κατά του καρκίνου
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Εξαφάνιση Λόρας: Ο μυστηριώδης άνδρας κι ο ρόλος του αδελφού της
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Yuki Iwamura)
Η Πένι, το ντόμπερμαν, που νίκησε στον διαγωνισμό σκύλων Westminster Dog Show / AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια λαμπρή βραδιά στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, ο διεθνούς φήμης διαγωνισμός Westminster Kennel Club Dog Show διεξήχθη για 150η φορά, αναδεικνύοντας τον καλύτερο σκύλο της χώρας και σηματοδοτώντας μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία των διαγωνισμών σκύλων.

Σκύλος στον διαγωνισμό

Σκύλος που συμμετείχε στον διαγωνισμό / AP (Yuki Iwamura)

Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο

Η μεγάλη νικήτρια της φετινής διοργάνωσης ήταν η Penny, ένα τετράχρονο Doberman Pinscher, που ξεχώρισε ανάμεσα σε περισσότερα από 3.000 σκυλιά από 50 πολιτείες των ΗΠΑ και πάνω από 17 χώρες. Με εκπληκτική παρουσία, άψογη συμπεριφορά και πιστή στα πρότυπα της φυλής της, η Penny κέρδισε το βραβείο Best in Show, το σημαντικότερο βραβείο της διοργάνωσης.

Νικητές διαγωνισμού

Οι νικητές των βραβείων του διαγωνισμού / AP (Yuki Iwamura)

Ο ιδιοκτήτης της, Andy Linton, που έχει κατακτήσει τον τίτλο ξανά το 1989 με άλλο Doberman, μίλησε συγκινημένος για τη συνεργασία και το ιδιαίτερο δέσιμο με την Penny. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Cota, ένα εκπληκτικό Chesapeake Bay retriever, που επίσης εντυπωσίασε με την απόδοσή του.

Θεσσαλονίκη: 67χρονος τραβούσε τον σκύλο του με λουρί ενώ οδηγούσε

Σκύλος

Αυστραλιανός ποιμενικός / AP (Yuki Iwamura)

Η φετινή έκθεση, που θεωρείται από πολλούς ως το «Σούπερ Μπολ» των διαγωνισμών σκύλων, είχε εκπροσώπους από 212 φυλές, παρουσιάζοντας την ποικιλομορφία, την αφοσίωση και το μεράκι των εκτροφέων, χειριστών και κριτών. Ο θεσμός, με παράδοση που ξεπερνά έναν αιώνα, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια κοινότητα των τετράποδων φίλων μας.

Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι κι ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να μπει μέσα

Δείτε περισσότερες εικόνες από τον διαγωνισμό σκύλων:

Τεριέ

Αυστραλιανό τεριέ / AP (Yuki Iwamura)

Τσιουάουα 

O Christian Stoinev και το τσιουάουα του / AP (Yuki Iwamura)

Ένα παγκ 

Ένα παγκ με το όνομα Πετούνια / AP (Yuki Iwamura)
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΚΥΛΟΣ
 |
WESTMINSTER DOG SHOW
 |
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
 |
ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top