Θεσσαλονίκη: 67χρονος τραβούσε τον σκύλο του με λουρί ενώ οδηγούσε

Η δημοσιογράφος του Star Λευκή Γεωργάκη, εντόπισε οδηγό αυτοκινήτου να τραβάει με λουρί το σκύλο του εν κινήσει. Όταν ρωτήθηκε γιατί το κάνει αυτό, ισχυρίστηκε ότι τον βγάζει βόλτα. Νωρίς το πρωί ο ασυνείδητος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η Λευκή Γεωργάκη βρισκόταν στον μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα, όταν είδε μπροστά της το αποτρόπαιο θέαμα. Οδηγός να έχει δεμένο τον σκύλο με λουρί και να τον τραβάει σε όλη τη διαδρομή. Η δημοσιογράφος αναστατώθηκε, πλησίασε και μίλησε με τον οδηγό.

«Γιατί έχετε δεμένο το σκυλί έτσι; Απαγορεύεται, δεν το ξέρετε ότι απαγορεύεται. Να έχετε έτσι δεμένο το σκυλί με το αυτοκίνητο;», τον ρώτησε. Η απάντησή του ήταν σοκαριστική, αφού ο άντρας ισχυρίστηκε πως τον πήγαινε βόλτα. «Βόλτα με το αυτοκίνητο, τι κάνετε; Απαγορεύεται κύριε, αυτό είναι παράνομο που κάνετε. Θα σας καταγγείλω!», είπε στον 67χρονο η δημοσιογράφος του Star.

«Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, πιστέψτε με. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί... Τι έχει στο μυαλό του ο καθένας πραγματικά δεν ξέρω. Είναι τρομακτικό το να βλέπεις ανθρώπους να κακοποιούν ανυπεράσπιστα πλάσματα», σχολίασε στο δελτίο του Star η Μάρθα Πουλτίδου, Επικεφαλής Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων.

Η Λευκή Γεωργάκη έκανε το σωστό ως υπεύθυνη πολίτης. Πήρε τον αριθμό της πινακίδας και κατήγγειλε τον ασυνείδητο οδηγό στο αστυνομικό τμήμα.

Νωρίς το πρωί, ο 67χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου ζήτησε και πήρε αναβολή. Κρατείται μέχρι να απολογηθεί. Το πρόστιμο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

