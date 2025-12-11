Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Φίμωσε και έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του!

«Το έκανα για να μην υποφέρει», είπε ο 90χρονος

11.12.25 , 15:43 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Φίμωσε και έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του!
Σοκ προκαλεί στην κοινή γνώμη η υπόθεση κακοποίησης ζώου στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 90χρονος άνδρας κατηγορείται ότι έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του, αφού προηγουμένως τού έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία. Το ζώο σώθηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση πολίτη που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε.

Η αστυνομία δημοσιοποίησε σοκαριστικές εικόνες από το σημείο όπου εντοπίστηκε το θαμμένο ζώο. Παρά τη φρίκη της πράξης, ο σκύλος, 17 ετών, βρέθηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε αμέσως σε κτηνιατρική κλινική, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Φίμωσε και έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του!

Σύμφωνα με τους κτηνιάτρους, το σκυλί είναι πλέον εκτός κινδύνου και η υγεία του εξελίσσεται καλά.

Θεσσαλονίκη: «Το έκανα για να μην υποφέρει», είπε ο 90χρονος

Ο ηλικιωμένος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ο σκύλος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω ηλικίας και «υπέφερε».

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, εμφανίστηκε μετανιωμένος, κάνοντας λόγο για «μεγάλο λάθος» και «απερισκεψία».

Όλα αποκαλύφθηκαν όταν ένας διερχόμενος πολίτης είδε τον 90χρονο στο σημείο και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Χωρίς δεύτερη σκέψη ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έσπευσε άμεσα.

Θεσσαλονίκη: Έθαψε ζωντανό τον σκύλο του

Σε βάρος του ηλικιωμένου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 30.300 ευρώ.

