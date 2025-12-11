Μάλφα για Σκιαδαρέση: «Κάνουμε ταξίδια τώρα που μείναμε οι δυο μας»

Η συγκινητική εξομολόγηση για τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα της ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.12.25 , 18:28 Πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης!
11.12.25 , 18:27 Cash or Trash: Τα κοσμήματα του Νίκου ενθουσίασαν τους αγοραστές
11.12.25 , 18:23 Χαμός στην εξεταστική: Τη σύλλήψη Ξυλούρη ζήτησε η Κωνσταντοπούλου!
11.12.25 , 18:19 Cash or Trash: Πώς τα πήγαν οι... μυγοσκοτώστρες της Αθηνάς Αφαλίδου;
11.12.25 , 18:00 Maxus: Έτοιμη να κατακτήσει την αγορά
11.12.25 , 17:36 Βρυξέλλες: Έφοδος της Κομισιόν στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Temu
11.12.25 , 17:31 Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά τις μαζικές διαδηλώσεις εβδομάδων
11.12.25 , 17:25 Τips για να διαρκεί περισσότερο το βερνίκι στα νύχια σου
11.12.25 , 17:08 Στάθης Μαντζώρος: Καλά τα νέα - Ξεπέρασε τον κίνδυνο ο ηθοποιός
11.12.25 , 16:56 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ξυλούρης στην Εξεταστική
11.12.25 , 16:32 Βέρα Μακρομαρίδου: Έγινε μαμά για πρώτη φορά - Η φωτογραφία με τον γιο της!
11.12.25 , 16:26 Αντετοκούνμπο: Φεύγει ή μένει από τους Μπακς;
11.12.25 , 16:19 Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο δικαστήριο της ΕΕ
11.12.25 , 15:44 Δικαστήρια Καλαμάτας: Άνδρας επιτέθηκε στην ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ
11.12.25 , 15:43 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Φίμωσε και έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του!
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης!
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Φίμωσε και έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του!
Φοινικούντα: Λίγο μετά τη διπλή δολοφονία άρχισε το ξεπούλημα ο ανιψιός
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το βιογραφικό του νέου υπουργού Οικονομικών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» ήταν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου η Μπέσσυ Μάλφα, η οποία μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της, την οικογένειά της και τη σχέση της με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Μπέσσυ Μάλφα - Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Οι κόρες κι ο γιος τους ποζάρουν μαζί

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πλέον οι κόρες της, Νίκη και Όλγα, καθώς και ο γιος της, Γιάγκος, έχουν φύγει από το σπίτι, αφήνοντάς τους μόνους με τον σύζυγό της. Αυτή η νέα συνθήκη τους επιτρέπει να ταξιδεύουν περισσότερο: «Τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι και έχουμε μείνει με τον Γεράσιμο. Κάνουμε ταξίδια τώρα που μείναμε οι δυο μας… Το τελευταίο ταξίδι που κάναμε ήταν στην Ισλανδία». 

Η Μπέσσυ Μάλφα μιλά για τα παιδιά της και τον σύζυγό της

Η Μπέσσυ Μάλφα μιλά για τα παιδιά της και τον σύζυγό της

Μιλώντας για τις κόρες της, αναφέρθηκε στη δημιουργία του μουσικού συγκροτήματός τους, μιας ιδέας που γεννήθηκε την περίοδο της πανδημίας. «Τα κορίτσια είχαν έμφυτο το καλλιτεχνικό… Στον κορονοϊό γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσουν συγκρότημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντίθετα, ο γιος της έχει ακολουθήσει τελείως διαφορετικό δρόμο. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται σε εταιρεία που ασχολείται με πειραματικούς πυραύλους.

Η Μπέσσυ Μάλφα μοιράστηκε και μια βαθιά προσωπική στιγμή, περιγράφοντας τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα της ζωής της: «Τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα ήταν λίγο πριν φύγει ο πατέρας μου από τη ζωή… Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα που ήταν όλοι καλά», εξομολογήθηκε. 

Μπέσσυ Μάλφα: «Λιώνω ακόμα για τον Γεράσιμο. Αγαπιόμαστε βαθιά»

Η Μπέσσυ Μάλφα με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση στο θέατρο Παλλάς / NDP Photo Agency - Θωμάς Δασκαλάκης

Η Μπέσσυ Μάλφα με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση στο θέατρο Παλλάς / NDP Photo Agency - Θωμάς Δασκαλάκης

Η ίδια και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Γνωρίστηκαν το 1993 στα γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς, έγιναν ζευγάρι λίγο αργότερα και από τότε μετρούν πάνω από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας. Παντρεύτηκαν το 1997 και δημιούργησαν μια έντονα δεμένη οικογένεια με τρία παιδιά.

Η Μπέσσυ Μάλφα έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της, λέγοντάς του ότι θα ήθελε να τον συναντήσει ξανά «στην επόμενη ζωή». Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης παραδέχεται ότι σε μια τόσο μακροχρόνια σχέση υπάρχουν «γκάφες», όμως τονίζει πως το μυστικό τους είναι ο σεβασμός, η επικοινωνία και η συνεχής προσπάθεια να κρατούν ζωντανή τη σχέση τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΕΣΣΥ ΜΑΛΦΑ
 |
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ
 |
ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top