Μάλφα για Σκιαδαρέση: «Κάνουμε ταξίδια τώρα που μείναμε οι δυο μας»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» ήταν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου η Μπέσσυ Μάλφα, η οποία μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της, την οικογένειά της και τη σχέση της με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πλέον οι κόρες της, Νίκη και Όλγα, καθώς και ο γιος της, Γιάγκος, έχουν φύγει από το σπίτι, αφήνοντάς τους μόνους με τον σύζυγό της. Αυτή η νέα συνθήκη τους επιτρέπει να ταξιδεύουν περισσότερο: «Τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι και έχουμε μείνει με τον Γεράσιμο. Κάνουμε ταξίδια τώρα που μείναμε οι δυο μας… Το τελευταίο ταξίδι που κάναμε ήταν στην Ισλανδία».

Η Μπέσσυ Μάλφα μιλά για τα παιδιά της και τον σύζυγό της

Μιλώντας για τις κόρες της, αναφέρθηκε στη δημιουργία του μουσικού συγκροτήματός τους, μιας ιδέας που γεννήθηκε την περίοδο της πανδημίας. «Τα κορίτσια είχαν έμφυτο το καλλιτεχνικό… Στον κορονοϊό γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσουν συγκρότημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντίθετα, ο γιος της έχει ακολουθήσει τελείως διαφορετικό δρόμο. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται σε εταιρεία που ασχολείται με πειραματικούς πυραύλους.

Η Μπέσσυ Μάλφα μοιράστηκε και μια βαθιά προσωπική στιγμή, περιγράφοντας τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα της ζωής της: «Τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα ήταν λίγο πριν φύγει ο πατέρας μου από τη ζωή… Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα που ήταν όλοι καλά», εξομολογήθηκε.

Η Μπέσσυ Μάλφα με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση στο θέατρο Παλλάς / NDP Photo Agency - Θωμάς Δασκαλάκης

Η ίδια και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Γνωρίστηκαν το 1993 στα γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς, έγιναν ζευγάρι λίγο αργότερα και από τότε μετρούν πάνω από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας. Παντρεύτηκαν το 1997 και δημιούργησαν μια έντονα δεμένη οικογένεια με τρία παιδιά.

Η Μπέσσυ Μάλφα έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της, λέγοντάς του ότι θα ήθελε να τον συναντήσει ξανά «στην επόμενη ζωή». Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης παραδέχεται ότι σε μια τόσο μακροχρόνια σχέση υπάρχουν «γκάφες», όμως τονίζει πως το μυστικό τους είναι ο σεβασμός, η επικοινωνία και η συνεχής προσπάθεια να κρατούν ζωντανή τη σχέση τους.