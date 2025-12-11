Χριστίνα Μπόμπα: Ο λόγος που δε θέλει να γυμναστεί

Φαίνεται πως η Χριστίνα Μπόμπα έχει μπει για τα καλά σε… χειμερινή, αλλά και χριστουγεννιάτικη διάθεση! Στα τελευταία της stories στο Instagram μοιράστηκε στιγμές που αποπνέουν ζεστασιά, χουχούλιασμα και απόλυτο χριστουγεννιάτικο mood μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη και τις δίδυμες κόρες τους.

Χριστίνα Μπόμπα - Αποκάλυψη: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου»

Στο πρώτο story, η Χριστίνα εμφανίζεται χαλαρή, χωρίς ίχνος μακιγιάζ, τυλιγμένη σε μια ροζ, fluffy κουβέρτα, φορώντας τα ακουστικά της. Το βλέμμα της φανερώνει την ανάγκη για ξεκούραση, κάτι που επιβεβαιώνει και το μήνυμα πάνω στη φωτογραφία: «Κάτι έχω πάθει και τελευταία δε θέλω ούτε να γυμναστώ, ούτε να είμαι σε πρόγραμμα! Θέλω μόνο χουχούλιασμα και ηρεμία! Λες να φταίει αυτό;»

Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»

Χουχούλιασμα και λαμπάκια για τη Χριστίνα Μπόμπα

Λίγο αργότερα, η Χριστίνα μας έδειξε και το σκηνικό της χαλάρωσης: ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο με κόκκινες μπάλες, μεγάλους φιόγκους και λαμπάκια, να δεσπόζει στο σαλόνι τους. Στη φωτογραφία της γράφει παιχνιδιάρικα: «Christmas mode ON».

«Christmas mode ON».

Με αυτά τα stories, η Χριστίνα μας υπενθυμίζει ότι η περίοδος των γιορτών είναι ιδανική για μικρές στιγμές ηρεμίας, cozy vibes και πολλές ζεστές αγκαλιές στο σπίτι.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
